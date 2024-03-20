В Украине запустили "Единую ветеранскую линию"

Как рассказали в ведомстве, "Единая ветеранская линия" работает ежедневно с 08:00 до 20:00 в тестовом режиме.

По телефону 0 800 505 217 квалифицированные специалисты предоставят консультацию по неотложным вопросам ветеранам и ветеранкам, членам их семей, а также семьям павших воинов.

"Присоединяйтесь к тестированию - ваши вопросы важны для нас", - говорится в сообщении.

Ветераны в Украине

По оценкам правительства, после войны в Украине может быть около 4 млн. ветеранов. В Верховную Раду внесли законопроект по изменению внутренней политики в ветеранской сфере.

Напомним, ранее у Минветеранов объясняли, как получить статус УБД гражданским, защищавшим Украину.

Детальнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус участника боевых действий и зачем он нужен - в материале РБК-Украина.

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