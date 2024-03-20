В Україні запустили "Єдину ветеранську лінію"

Як розповіли у відомстві, наразі "Єдина ветеранська лінія" працює щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.

За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.

"Долучайтеся до тестування - ваші питання важливі для нас", - сказано у повідомленні.

Ветерани в Україні

За оцінками уряду, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів. До Верховної ради внесли законопроєкт щодо змін внутрішньої політики у ветеранській сфері.

Нагадаємо, раніше у Мінветеранів пояснювали, як отримати статус УБД цивільним, які захищали Україну.

Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус учасника бойових дій і навіщо він потрібен - у матеріалі РБК-Україна.

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