ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине запустили е-Запрос на реабилитационные средства: как это будет работать для пациентов

Пятница 12 декабря 2025 12:43
UA EN RU
В Украине запустили е-Запрос на реабилитационные средства: как это будет работать для пациентов е-Запрос облегчит пациентам механизм подтверждения назначения (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине ввели электронный запрос (е-Запрос) на вспомогательные средства реабилитации. Отныне информация о назначении костылей, протезов, колясок или других необходимых изделий будет храниться в е-Карточке пациента в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Facebook.

Для чего ввели е-Запрос

Е-Запрос позволяет врачу или специалисту по реабилитации сразу фиксировать назначения в электронной системе. Благодаря этому:

  • сохраняется полная история восстановления пациента;
  • работники аптек и специализированных магазинов могут точнее подобрать нужное средство;
  • пациент получает более простой и понятный механизм подтверждения своего назначения.

В Минздраве отмечают: внедрение е-Запроса пока не меняет действующего порядка получения вспомогательных средств. Они по-прежнему доступны бесплатно после подачи заявления в органы соцзащиты, ЦНАП, Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью или через Социальный портал.

Как работает е-Запрос

  • После консультации специалист создает е-Запрос в ЕСОЗ и отмечает нужное средство.
  • Пациент получает сообщение с номером е-Запроса или бумажную памятку с описанием изделия.
  • При обращении в аптеку или магазин достаточно назвать номер е-Запроса или показать памятку - работники сразу видят данные о назначенном изделии.

Что изменится в дальнейшем

После технической готовности социальных служб планируется полный переход на электронный формат. Тогда е-Запрос заменит все бумажные медицинские формы, а информация о назначении автоматически будет передаваться в органы соцзащиты.

В Минздраве подчеркивают, что это очередной шаг к полной цифровизации реабилитационного процесса и прозрачного взаимодействия между медицинскими учреждениями и социальными службами.

Читайте также о том, что с 2026 года в Украине стартует масштабная программа профилактического медицинского обследования для людей в возрасте 40+. Каждый участник сможет пройти комплексный скрининг здоровья и получить 2000 гривен безналичной поддержки от государства. На программу правительство выделяет 10 млрд гривен. В правительстве отмечают, что финансирование могут увеличить при необходимости.

Ранее мы писали о том, что с 1 января 2026 года в Украине начнется вакцинация против вируса папилломы человека - ВПЧ. Получить прививку бесплатно смогут только девочки 12-13 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины
Новости
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений