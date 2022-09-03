УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму: розклад
Фото: для жителів Криму запускають евакуаційні потяги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українці з тимчасово окупованого Криму можуть евакуюватися потягами. Вони курсуватимуть з трьох міст України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
УЗ запускає програму з евакуації для кримчан. Жителів півострова забезпечать харчуванням в дорозі, також передбачена безкоштовна медична допомога та "підйомні" від Укрпошти.
Потяги курсуватимуть з трьох міст, а саме:
із Запоріжжя:
- до Києва о 18:58
- до Львова о 10:15, 15:30, 19:08
- до Івано-Франківська о 21:34
- до Ужгорода о 15:03
із Кривого Рога:
- до Києва о 20:25
- до Львова о 15:35
з Одеси:
- до Києва о 21:01
- до Рахова о 14:54
- до Ужгорода о 15:54
- до Львова о 20:45
Потяги до Львова будуть безкоштовними.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Україна вже почала розробляти план евакуації для жителів Криму.
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