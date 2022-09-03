УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму: розклад

Українці з тимчасово окупованого Криму можуть евакуюватися потягами. Вони курсуватимуть з трьох міст України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

УЗ запускає програму з евакуації для кримчан. Жителів півострова забезпечать харчуванням в дорозі, також передбачена безкоштовна медична допомога та "підйомні" від Укрпошти. Потяги курсуватимуть з трьох міст, а саме: із Запоріжжя: до Києва о 18:58

до Львова о 10:15, 15:30, 19:08

до Івано-Франківська о 21:34

до Ужгорода о 15:03 із Кривого Рога: до Києва о 20:25

до Львова о 15:35 з Одеси: до Києва о 21:01

до Рахова о 14:54

до Ужгорода о 15:54

до Львова о 20:45 Потяги до Львова будуть безкоштовними.