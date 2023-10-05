В Украине запускают бесплатный курс по киберзащите для бизнеса: как присоединиться

Минцифры вместе с Google запускают в Украине безвозмездный курс по киберзащите для малого и среднего бизнеса. Он стартует 12 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
"Усиливаем киберзащиту украинского бизнеса - запускаем с Google безвозмездный курс. Для малого и среднего бизнеса стартует новый курс о кибербезопасности. Сможете прокачать скилы в сфере киберзащиты и эффективнее бороться с киберугрозами", - написал Федоров.
Программа содержит пять практических тренингов от топовых экспертов по кибербезопасности - из Google, международной организации ISSP и технологической компании Roosh.
Как сообщается, обучение начинается 12 октября.
Присоединиться к курсу могут все, кто хочет:
"Курс - хорошая возможность не только усилить собственную киберустойчивость, но и приобщиться к месяцу киберзащиты, которая стартовала во всем мире", - отметил министр.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.
В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.
Также глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявлял, что россияне атакуют компьютерные системы прокуратуры, собирающей доказательства военных преступлений РФ.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Дания помогут Украине уменьшить уязвимость и укрепить устойчивость критической инфраструктуры к киберугрозам.
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