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В Україні запускають безоплатний курс із кіберзахисту для бізнесу: як долучитися

Фото: в Україні запускають безоплатний курс із кіберзахисту для бізнесу (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

Мінцифри разом з компанією Google запускають в Україні безоплатний курс з кіберзахисту для малого й середнього бізнесу. Він стартує 12 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Посилюємо кіберзахист українського бізнесу - запускаємо з Google безоплатний курс. Для малого й середнього бізнесу стартує новий курс про кібербезпеку. Зможете прокачати скіли у сфері кіберзахисту та ефективніше боротися з кіберзагрозами", - написав Федоров.
 
Програма містить п'ять практичних тренінгів від топових експертів з кібербезпеки - з Google, міжнародної організації ISSP та технологічної компанії Roosh.
 
Як повідомляється, навчання починається 12 жовтня.

Долучитися до курсу можуть всі, хто хоче:

  •  краще розумітися на сфері кіберзахисту;
  •  покращити навички кібергігієни;
  •  посилити кіберзахист власного бізнесу;
  •  ефективніше протидіяти схемам цифрового шахрайства.

 
"Курс - хороша можливість не тільки посилити власну кіберстійкість, а й долучитися до місяця кіберзахисту, який стартував у всьому світі", - зазначив міністр.
 
Зареєструватися можна за посиланням.

Російські кібератаки

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани й не тільки.

Зокрема, під удар потрапляли й країни-союзники України. У січні хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

Також голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявляв, що росіяни атакують комп'ютерні системи прокуратури, яка збирає докази воєнних злочинів РФ.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Данія допоможуть Україні зменшити вразливість і зміцнити стійкість критичної інфраструктури до кіберзагроз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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