США и Дания выделят помощь для усиления кибербезопасности Украины

Соединенные Штаты и Дания помогут Украине уменьшить уязвимость и укрепить устойчивость критической инфраструктуры к киберугрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

Отмечается, что страны будут реализовывать это через проект USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины". Дания инвестирует в проект 2,8 млн долларов.

"Начиная с 2014 года и особенно перед началом грубого полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, Российская Федерация направляла и направляет многочисленные кибератаки против правительственных учреждений и критической инфраструктуры Украины, в частности: телекоммуникационных систем, электросетей и систем хранения данных", - говорится в сообщении.

В чем именно будет состоять помощь

Соединенные Штаты с этой новой поддержкой со стороны Дании, продолжат свою деятельность по укреплению кибербезопасной среды Украины, в частности законодательной, нормативной и институциональной базы; подготовки специалистов в сфере кибербезопасности, в частности через повышение квалификации действующих специалистов.

Также речь идет о развитии пула специалистов в сфере кибербезопасности, повышении взаимодоверия и усилении сотрудничества между частным и государственным сектором с целью формирования в Украине более устойчивой отрасли кибербезопасности.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что расширение возможностей Украины в сфере кибербезопасности является критически необходимым для обеспечения защиты органов власти и объектов критической инфраструктуры от многочисленных кибератак, которые Россия направляет против Украины.

Новая Зеландия также поможет Украине

Также Соединенные Штаты заявили, что гордятся партнерством с Данией и Новой Зеландией в рамках проекта USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" и надеются на продолжение тесного сотрудничества.

Присоединившись к этому проекту, Дания выражает свою поддержку украинскому народу, помогая защищать Украину от кибератак. В начале 2023 года свой вклад в кибербезопасность программы сделала Новая Зеландия, инвестировав в 0,49 млн долларов.

Российские кибератаки

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

Также глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявлял, что россияне атакуют компьютерные системы прокуратуры, собирающей доказательства военных преступлений РФ.