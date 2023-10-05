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В Украине запускают бесплатный курс по киберзащите для бизнеса: как присоединиться

Четверг 05 октября 2023 12:33
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В Украине запускают бесплатный курс по киберзащите для бизнеса: как присоединиться Фото: в Украине запускают безвозмездный курс по киберзащите для бизнеса (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

Минцифры вместе с Google запускают в Украине безвозмездный курс по киберзащите для малого и среднего бизнеса. Он стартует 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Усиливаем киберзащиту украинского бизнеса - запускаем с Google безвозмездный курс. Для малого и среднего бизнеса стартует новый курс о кибербезопасности. Сможете прокачать скилы в сфере киберзащиты и эффективнее бороться с киберугрозами", - написал Федоров.

Программа содержит пять практических тренингов от топовых экспертов по кибербезопасности - из Google, международной организации ISSP и технологической компании Roosh.

Как сообщается, обучение начинается 12 октября.

Присоединиться к курсу могут все, кто хочет:

  • лучше разбираться в сфере киберзащиты;
  • улучшить навыки кибергигиены;
  • усилить киберзащиту собственного бизнеса;
  • эффективнее противодействовать схемам цифрового мошенничества.


"Курс - хорошая возможность не только усилить собственную киберустойчивость, но и приобщиться к месяцу киберзащиты, которая стартовала во всем мире", - отметил министр.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Российские кибератаки

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

Также глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявлял, что россияне атакуют компьютерные системы прокуратуры, собирающей доказательства военных преступлений РФ.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Дания помогут Украине уменьшить уязвимость и укрепить устойчивость критической инфраструктуры к киберугрозам.

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