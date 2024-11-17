РФ атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, - Минэнерго

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Свет победит!", - отметил Галущенко.

По его словам, враг бьет ракетами объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

Масштабный ракетный обстрел

Утром в воскресенье, 17 ноября, россияне массированно обстреляли Украину сначала дронами-камикадзе, а после - ракетами различных типов. Во многих областях и городах раздавались взрывы.

По стране вводятся экстренные отключения электроэнергии для сохранения системы.

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