Кабмин согласовал масштабные упрощения для ФОП

В Украине планируется существенно упростить представление отчетности по НДС для ФОП и уменьшить количество проверок. Кабмин уже одобрил соответствующий законопроект, который также снизит количество отчетных периодов в год.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство финансов Украины.

Что изменится для бизнеса

Кабинет министров согласовал инициативу Минфина, призванную снизить объем налоговой отчетности, расширить цифровые сервисы и упростить администрирование НДС.

Среди ключевых нововведений для ФОП - плательщиков НДС:

Изменение периодичности отчетности - подавать отчетность нужно будет ежеквартально, а не ежемесячно (количество периодов сократится с 12 до 4 в год);

- подавать отчетность нужно будет ежеквартально, а не ежемесячно (количество периодов сократится с 12 до 4 в год); Автозаполнение документов - ГНС частично будет предварительно заполнять декларацию по НДС и налоговую накладную на основе имеющихся данных - предпринимателю останется только проверить и подписать их;

- ГНС частично будет предварительно заполнять декларацию по НДС и налоговую накладную на основе имеющихся данных - предпринимателю останется только проверить и подписать их; Упрощение сводных накладных - их станет проще составлять, в частности, в случае получения подписки от покупателей, не являющихся плательщиками НДС.

Кроме того, проект закона предусматривает повышение порога для проведения документальной внеплановой проверки бюджетного возмещения и отрицательного значения НДС - со 100 тысяч гривен сразу до 1 миллиона гривен.

Выполнение требований ЕС и МВФ

Разработанный законопроект является важной частью выполнения международных обязательств Украины.

В частности, эта реформа является прямым условием для получения третьего транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,45 млрд евро.

В ближайшее время документ будет передан на рассмотрение и голосование в Верховную Раду.