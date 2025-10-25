В Украине введут новые правила отсрочек от мобилизации: что изменится с 1 ноября

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Изменения направлены на цифровизацию процесса, уменьшение бюрократии, ликвидацию очередей и минимизацию коррупционных рисков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Документом предусмотрено автоматическое продление части отсрочек, переход на цифровую форму подачи заявлений и перенос бумажного документооборота в ЦПАУ.
"Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без очередей и лишних обращений. Мы убираем лишнюю бюрократию, чтобы ТЦК могли сосредоточиться на мобилизационных задачах", - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Отсрочки, которые государство может подтвердить через реестры или данные, которые не меняются со временем, будут продлеваться автоматически - без подачи заявлений, справок и походов в ТЦК.
Автопродление касается, в частности:
Через приложение уже можно оформить отсрочку для 9 категорий, в частности:
людей с инвалидностью, временно непригодных, родителей многодетных семей, студентов, ученых, родителей детей военнослужащих и тому подобное.
В ближайшее время онлайн-доступ будет расширен еще для двух категорий - тех, кто осуществляет уход за родителями с инвалидностью, и одиноких родителей.
Для тех, чья отсрочка еще не цифровизирована или кто не пользуется смартфоном, с 1 ноября заявления будут принимать ЦНАПы, а не ТЦК.
ЦПАУ только принимает и сканирует документы - решение по-прежнему принимает ТЦК.
Если отсрочка оформлена и подпадает под автоматическое продление, делать ничего не нужно - в "Резерв+" придет оповещение.
Если система не смогла подтвердить основание (например, изменение семейного положения или отсутствие данных в реестрах), заявитель должен обновить информацию и подать документы повторно онлайн или через ЦПАУ.
Официальное решение можно получить:
"Резерв+" - это мобильное приложение, которое было разработано для призывников, военнообязанных и резервистов. В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.
Ранее в Министерстве обороны Украины уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.