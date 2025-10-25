RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине введут новые правила отсрочек от мобилизации: что изменится с 1 ноября

Иллюстративное фото: в Украине введут новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Изменения направлены на цифровизацию процесса, уменьшение бюрократии, ликвидацию очередей и минимизацию коррупционных рисков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Документом предусмотрено автоматическое продление части отсрочек, переход на цифровую форму подачи заявлений и перенос бумажного документооборота в ЦПАУ.

"Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без очередей и лишних обращений. Мы убираем лишнюю бюрократию, чтобы ТЦК могли сосредоточиться на мобилизационных задачах", - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Ключевые изменения

Автоматическое продление отсрочек

Отсрочки, которые государство может подтвердить через реестры или данные, которые не меняются со временем, будут продлеваться автоматически - без подачи заявлений, справок и походов в ТЦК.

Автопродление касается, в частности:

  • людей с инвалидностью;
  • временно непригодных по заключению ВВК;
  • родителей трех и более детей;
  • родителей детей с инвалидностью;
  • мужа/жены лица с инвалидностью I-II группы;
  • лиц, осуществляющих уход за родителями с инвалидностью;
  • одиноких родителей, если второй из супругов служит;
  • студентов, интернов, докторантов;
  • научно-педагогических работников (0,75 ставки и более);
  • родственников погибших/пропавших без вести;
  • людей, освобожденных из плена, и других категорий, определенных постановлением.

Оформление онлайн в "Резерв+"

Через приложение уже можно оформить отсрочку для 9 категорий, в частности:
людей с инвалидностью, временно непригодных, родителей многодетных семей, студентов, ученых, родителей детей военнослужащих и тому подобное.

В ближайшее время онлайн-доступ будет расширен еще для двух категорий - тех, кто осуществляет уход за родителями с инвалидностью, и одиноких родителей.

Подача документов в ЦПАУ

Для тех, чья отсрочка еще не цифровизирована или кто не пользуется смартфоном, с 1 ноября заявления будут принимать ЦНАПы, а не ТЦК.

ЦПАУ только принимает и сканирует документы - решение по-прежнему принимает ТЦК.

Новый формат документов

  • бумажные справки с мокрой печатью - отменены;
  • действующим подтверждением является электронный военно-учетный документ в Резерв+;
  • при необходимости можно распечатать копию через "Дію", "Резерв+" или в ТЦК/ЦПАУ.

Как подать заявление с 1 ноября

  • 80% категорий могут подать заявление через Резерв+;
  • альтернативный путь - ЦПАУ;
  • ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку от граждан.

Как работает автопродление

Если отсрочка оформлена и подпадает под автоматическое продление, делать ничего не нужно - в "Резерв+" придет оповещение.

Если система не смогла подтвердить основание (например, изменение семейного положения или отсутствие данных в реестрах), заявитель должен обновить информацию и подать документы повторно онлайн или через ЦПАУ.

Что делать в случае отказа

Официальное решение можно получить:

  • на e-mail, или
  • в ТЦК (при необходимости - с мокрой печатью).

 

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, которое было разработано для призывников, военнообязанных и резервистов. В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

Ранее в Министерстве обороны Украины уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.

