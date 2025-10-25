Автоматичні відстрочки для українців: які категорії можуть оформити без ТЦК з 1 листопада

З 1 листопада в Україні набувають чинності нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни спрямовані на цифровізацію процесу, зменшення бюрократії, ліквідацію черг та мінімізацію корупційних ризиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Документом передбачено автоматичне продовження частини відстрочок, перехід на цифрову форму подачі заяв та перенесення паперового документообігу до ЦНАП.
"Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без черг і зайвих звернень. Ми прибираємо зайву бюрократію, щоб ТЦК могли зосередитись на мобілізаційних завданнях", - заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Відстрочки, які держава може підтвердити через реєстри або дані, що не змінюються з часом, будуть продовжуватися автоматично - без подачі заяв, довідок і походів до ТЦК.
Автопродовження стосується, зокрема:
Через застосунок уже можна оформити відстрочку для 9 категорій, зокрема:
Найближчим часом онлайн-доступ буде розширено ще для двох категорій - тих, хто здійснює догляд за батьками з інвалідністю, та одиноких батьків.
Для тих, чия відстрочка ще не цифровізована або хто не користується смартфоном, з 1 листопада заяви прийматимуть ЦНАПи, а не ТЦК.
ЦНАП лише приймає та сканує документи - рішення як і раніше ухвалює ТЦК.
Якщо відстрочка оформлена й підпадає під автоматичне продовження, робити нічого не потрібно - у "Резерв+" надійде сповіщення.
Якщо система не змогла підтвердити підставу (наприклад, зміна сімейного стану або відсутність даних у реєстрах), заявник має оновити інформацію та подати документи повторно онлайн або через ЦНАП.
Офіційне рішення можна отримати:
"Резерв+" - це мобільний застосунок, який було розроблено для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У профілі кожен може оновити свої облікові дані й отримати електронний військово-обліковий документ.
Раніше в Міністерстві оборони України запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.