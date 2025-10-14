В Украине введут клубную систему спорта: в чем суть изменений

Почему система спорта в Украине нуждается в изменениях

"Когда мы с командой начинали работу, то провели исследование - сколько людей регулярно занимаются двигательной активностью. В начале 2024 года этот показатель был только на уровне 15%", - поделился чиновник.

Для сравнения он привел статистику "Евробарометра" (международного проекта регулярных опросов общественного мнения, осуществляемого под эгидой Европейской Комиссии).

"В Европе средний показатель - 38%. В топ-странах по массовому спорту, скандинавских, там - вообще под 80%", - рассказал Бедный.

В то же время он отметил, что это - не только о здоровье, но и "о состоянии общества".

"Люди, которые ведут активную жизнь, - заботятся о себе. И легче объединяются в сообщества. У них формируется привычка брать на себя ответственность за себя, за свое здоровье, за будущее", - объяснил министр.

Чем полезна и важна система спортивных клубов

По словам Бедного, система спортивных клубов в Европе построена так, "чтобы привлекать как можно больше людей".

"Даже уже взрослый человек остается членом клуба. Хоть сам может уже и не занимается так активно. Но носит символику клуба, покупает абонементы на игры, болеет за клуб, приводит туда уже своих детей, остается частью сообщества", - сообщил чиновник.

Он добавил, что это - одна из причин, "почему в Европе многие граждане постоянно занимаются какой-то физической активностью".

Как может измениться система спорта в Украине

"Мы разрабатываем проект нового базового закона о спорте, который внедряет европейскую модель спорта в Украине", - рассказал глава министерства.

Он объяснил, что в основе изменений будет именно клубная модель.

"Европейская модель спорта построена на инициативе людей, которые в общинах объединяются в спортивные клубы. Это предполагает, что граждане объединяются и образуют общественные спортивные клубы (которые берут на себя ответственность за то, чем занимаются они, их дети, где они тренируются, кто их тренирует и т.д.)", - сообщил Бедный.

Такие клубы, по его словам, могут получать поддержку:

на уровне общины;

на уровне области;

на уровне государства.

"Потому что самое важное - это именно то, что происходит в общинах", - подчеркнул глава Министерства молодежи и спорта Украины.

Он добавил, что "спортивные клубы - это не ДЮСШ (детско-юношеские спортивные школы, - Ред.), где тренера тебе назначил руководитель местного совета, потому что это его кум, который может прийти на тренировку навеселе, ударить ребенка, оскорбить его, и где у родителей нет никакого права голоса".

"Потому что есть традиция, когда через боль, пот, кровь и слезы тренер ломает ребенка, чтобы он выиграл на местных соревнованиях, на областных. А он за это получает медали и рейтинг, повышение зарплаты", - признал Бедный.

Он объяснил, что "ребенок и родители в старой системе - вообще бесправны", следовательно это необходимо "искоренить".

"В Европейских спортивных клубах такого произвола нет. Там - сообщество, где за решение берут на себя ответственность родители детей - члены этих клубов. Они и определяют, каким должен быть тренировочный процесс для детей, кто их должен тренировать и по каким программам", - подытожил специалист.