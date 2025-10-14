Сколько спортсменов выехало за границу и не вернулось домой
С начала полномасштабной войны около 500 украинских спортсменов и тренеров не вернулись после выезда на международные соревнования. На фоне десятков тысяч поездок это не является критическим показателем, считают в Минмолодежьспорте.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр молодежи и спорта Матвей Бедный.
Полтысячи спортсменов не вернулись
Национальная сборная команда Украины насчитывает около 10 тысяч человек - спортсменов и тренеров, которые имеют право выезжать на международные соревнования.
"За три с половиной года большой войны около 500 человек просрочили свое пребывание за рубежом. И это при том, что произошло десятки тысяч выездов и возвращений. Часть из тех, кто задержался, потом вернулись", - отметил Бедный.
Кто играет за границей
Часть украинских спортсменов официально выступает за иностранные клубы в ведущих международных лигах. Они имеют законное право выезжать, но продолжают играть за сборную Украины.
"Это нормальная мировая практика. Они поднимают украинский флаг на аренах по всему миру", - пояснил министр.
Погибшие спортсмены и добровольцы
Бедный напомнил, что более 600 украинских атлетов погибли, защищая Украину, а еще более 3 тысяч спортсменов с первых дней войны добровольно стали в ряды Вооруженных сил.
"Когда говорим о 500 тех, кто остался, не забывайте о тех, кто отдал жизнь. Это настоящие герои украинского спорта", - подчеркнул министр.
Атлеты как голос Украины в мире
Украинские спортсмены активно доносят правду о войне международному сообществу.
"Наши Александр Усик, Ольга Харлан, Элина Свитолина на каждой пресс-конференции говорят о войне, о преступлениях России. Это аудитория, к которой политики часто не имеют доступа. Они борются не только на аренах, но и в медиа-пространстве", - подчеркнул Бедный.
