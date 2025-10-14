ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Сколько спортсменов выехало за границу и не вернулось домой

Вторник 14 октября 2025 12:38
UA EN RU
Сколько спортсменов выехало за границу и не вернулось домой Стало известно, сколько спортсменов выехали из Украины и не вернулись (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копытко

С начала полномасштабной войны около 500 украинских спортсменов и тренеров не вернулись после выезда на международные соревнования. На фоне десятков тысяч поездок это не является критическим показателем, считают в Минмолодежьспорте.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

Полтысячи спортсменов не вернулись

Национальная сборная команда Украины насчитывает около 10 тысяч человек - спортсменов и тренеров, которые имеют право выезжать на международные соревнования.

"За три с половиной года большой войны около 500 человек просрочили свое пребывание за рубежом. И это при том, что произошло десятки тысяч выездов и возвращений. Часть из тех, кто задержался, потом вернулись", - отметил Бедный.

Кто играет за границей

Часть украинских спортсменов официально выступает за иностранные клубы в ведущих международных лигах. Они имеют законное право выезжать, но продолжают играть за сборную Украины.

"Это нормальная мировая практика. Они поднимают украинский флаг на аренах по всему миру", - пояснил министр.

Погибшие спортсмены и добровольцы

Бедный напомнил, что более 600 украинских атлетов погибли, защищая Украину, а еще более 3 тысяч спортсменов с первых дней войны добровольно стали в ряды Вооруженных сил.

"Когда говорим о 500 тех, кто остался, не забывайте о тех, кто отдал жизнь. Это настоящие герои украинского спорта", - подчеркнул министр.

Атлеты как голос Украины в мире

Украинские спортсмены активно доносят правду о войне международному сообществу.

"Наши Александр Усик, Ольга Харлан, Элина Свитолина на каждой пресс-конференции говорят о войне, о преступлениях России. Это аудитория, к которой политики часто не имеют доступа. Они борются не только на аренах, но и в медиа-пространстве", - подчеркнул Бедный.

Читайте также о том, что по данным Минмолодежьспорта после начала полномасштабной войны из Украины выехало 1,7 миллиона молодежи. Среди них значительная часть спортсменов.

Ранее мы писали о том, что Спортивный Комитет Украины создал проект "Ангелы спорта" для почтения памяти украинских спортсменов и тренеров, погибших на фронте. В проект вошла история профессионального регбиста Владимира "Камаза" Яворского, который погиб на войне в мае прошлого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство молодежи и спорта Спортсмены
Новости
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит