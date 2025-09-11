В Украине введут "еАкциз": Федоров назвал дату и ключевые преимущества сервиса

"Встретился с представителями бизнеса и отраслевых ассоциаций по запуску приоритетного антикоррупционного проекта - "еАкциз". Обсудили готовность системы, этапы внедрения, представили функционал и определили наши следующие шаги", - отметил Федоров.

По его словам, "еАкциз" вводит прозрачность оборота алкогольной и табачной продукции. Разработана сложная ИТ-система, втрое сложнее, чем в странах ЕС. Важно, что все это без привлечения государственных средств - разработку полностью профинансировали доноры.

"Сейчас система на финальном этапе разработки, и уже с ноября 2025 года бизнес сможет протестировать полный функционал, а с января 2026-го - и приложения для работы с системой в режиме офлайн", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что бизнес получит 10 месяцев тестового периода. За это время рынок сможет качественно освоить новые бизнес-процессы, подготовиться к полноценному запуску и полному переходу на электронную систему.

"Наша общая позиция со всеми вовлеченными отраслями - продлить тестовый период до 1 ноября 2026 года и внести это на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады. Это будет справедливое решение, чтобы избежать каких-либо рисков при переходе", - добавил Федоров.