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В Украине заработал электронный кабинет ВВК: что изменилось и для кого

В Украине начинает работать электронный кабинет ВВК (фото: armyinform.com.ua)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Украине начинает работать электронный кабинет военно-врачебных комиссий. Теперь заключения ВВК о пригодности или непригодности человека к службе должны оформляться в цифровом формате.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Реформа ВВК: что меняется с 1 апреля и для кого

О новом этапе в реформе ВВК напомнила в понедельник, 31 марта, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Уже с 1 апреля все заключения медкомиссий будут формироваться в электронном формате", - уточнила она.

Согласно информации Черногоренко, в новой системе уже зарегистрировалось более 12 тысяч членов ВВК.

"За месяц они выполнили более 100 тысяч различных операций в новых электронных кабинетах ВВК. Это доказывает, что система работает и готова к масштабированию", - отметила представитель МОУ.

Публикация Черногоренко (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Позже в Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) подтвердили: второй этап внедрения электронных постановлений ВВК стартует с 1 апреля 2025 года (первый этап начался в марте 2025 года, когда ВВК, которые прошли обучение, получили возможность формировать постановления в электронном виде).

Теперь же все ВВК обязаны оформлять справки и свидетельства о болезни исключительно в электронном формате.

Украинцам объяснили, что на фоне введенных изменений:

  • все постановления ВВК будут оформляться через Медицинскую информационную систему Вооруженных сил Украины (МИС ВСУ);
  • электронные направления на ВВК (сформированные в реестре военнообязанных "Оберіг") автоматически будут поступать в кабинет ВВК;
  • выводы военно-врачебных комиссий также автоматически будут передаваться в реестр.

Отмечается, что граждане получают при этом ряд преимуществ:

  • более быстрое оформление документов;
  • уменьшение бюрократии;
  • удобство для военнослужащих и военнообязанных.

"Это значительно упростит процессы и сократит сроки рассмотрения заявлений", - подытожили в группе коммуникаций Волынского ОТЦК и СП.

Пост Волынского ОТЦК и СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)

Между тем в Ровенском областном ТЦК и СП отметили, что с 1 апреля 2025 года заработает электронный кабинет ВЛК в целом.

"С сегодняшнего дня в Украине Министерство обороны запускает электронный кабинет ВВК. Выводы о непригодности или наоборот - будут оформлять только в цифровом формате", - рассказали украинцам.

Отмечается, что теперь военнообязанные граждане будут проходить медицинский осмотр:

  • в любом гражданском медучреждении, где им удобно;
  • максимально анонимизировано.

"Ведь врачи, которые будут оценивать эти данные, не смогут идентифицировать человека, которому определяют пригодность или непригодность к службе, и информация будет передаваться в Минобороны для обработки в "анонимном формате", - объяснили в ТЦК и СП.

В завершение гражданам напомнили, что теперь "после осмотров ВВК оформляются заключения исключительно в электронной форме в Медицинской информационной системе ВСУ".

Сообщение Ровенского ОТЦК и СП (скриншот: facebook.com/RivneTTCKtaSP)

Напомним, с января 2025 года военнообязанные граждане могут подавать запрос и получать электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) через приложение "Резерв+".

Это позволяет проходить медицинский осмотр без необходимости обращения в ТЦК за бумажными документами, поскольку электронное направление автоматически фиксируется в системе и дает возможность непосредственно прибывать в медицинские учреждения для прохождения осмотра.

Несколько ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала о полезных нововведениях в "Резерв+" - изменениях относительно электронных направлений на ВВК.

Читайте также, можно ли получить бумажное заключение ВВК после 1 апреля.

При подготовке материала были использованы следующие источники: публикация Екатерины Черногоренко в Facebook, сообщения Ровенского и Волынского областных ТЦК и СП в Facebook.

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