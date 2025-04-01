В Украине заработал электронный кабинет ВВК: что изменилось и для кого

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Украине начинает работать электронный кабинет военно-врачебных комиссий. Теперь заключения ВВК о пригодности или непригодности человека к службе должны оформляться в цифровом формате.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
О новом этапе в реформе ВВК напомнила в понедельник, 31 марта, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
"Уже с 1 апреля все заключения медкомиссий будут формироваться в электронном формате", - уточнила она.
Согласно информации Черногоренко, в новой системе уже зарегистрировалось более 12 тысяч членов ВВК.
"За месяц они выполнили более 100 тысяч различных операций в новых электронных кабинетах ВВК. Это доказывает, что система работает и готова к масштабированию", - отметила представитель МОУ.
Позже в Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) подтвердили: второй этап внедрения электронных постановлений ВВК стартует с 1 апреля 2025 года (первый этап начался в марте 2025 года, когда ВВК, которые прошли обучение, получили возможность формировать постановления в электронном виде).
Теперь же все ВВК обязаны оформлять справки и свидетельства о болезни исключительно в электронном формате.
Украинцам объяснили, что на фоне введенных изменений:
Отмечается, что граждане получают при этом ряд преимуществ:
"Это значительно упростит процессы и сократит сроки рассмотрения заявлений", - подытожили в группе коммуникаций Волынского ОТЦК и СП.
Между тем в Ровенском областном ТЦК и СП отметили, что с 1 апреля 2025 года заработает электронный кабинет ВЛК в целом.
"С сегодняшнего дня в Украине Министерство обороны запускает электронный кабинет ВВК. Выводы о непригодности или наоборот - будут оформлять только в цифровом формате", - рассказали украинцам.
Отмечается, что теперь военнообязанные граждане будут проходить медицинский осмотр:
"Ведь врачи, которые будут оценивать эти данные, не смогут идентифицировать человека, которому определяют пригодность или непригодность к службе, и информация будет передаваться в Минобороны для обработки в "анонимном формате", - объяснили в ТЦК и СП.
В завершение гражданам напомнили, что теперь "после осмотров ВВК оформляются заключения исключительно в электронной форме в Медицинской информационной системе ВСУ".
Напомним, с января 2025 года военнообязанные граждане могут подавать запрос и получать электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) через приложение "Резерв+".
Это позволяет проходить медицинский осмотр без необходимости обращения в ТЦК за бумажными документами, поскольку электронное направление автоматически фиксируется в системе и дает возможность непосредственно прибывать в медицинские учреждения для прохождения осмотра.
Несколько ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала о полезных нововведениях в "Резерв+" - изменениях относительно электронных направлений на ВВК.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: публикация Екатерины Черногоренко в Facebook, сообщения Ровенского и Волынского областных ТЦК и СП в Facebook.
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