Как можно обжаловать решение ВВК и в какие сроки: объяснение Минюста

Военно-врачебная комиссия (ВВК) осуществляет оценку состояния здоровья военнослужащих - определяет их пригодность к несению службы. В то же время украинским законодательством предусмотрена возможность обжалования решений ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Содержание

Зачем проходить ВВК и сколько действует заключение комиссии

В министерстве напомнили, что пройти военно-врачебную комиссию важно в таких ситуациях:

для получения отпуска для лечения - если по решению врачей в этом есть необходимость (рекомендовать отпуск для лечения может исключительно ВВК);

для сочетания ранения (травмы, контузии, увечья) с условиями получения ранения - на основании Справки об обстоятельствах травмы (например, ранение связано с защитой Родины);

для определения дальнейшей степени пригодности к прохождению службы;

для того, чтобы зафиксировать диагнозы, которые имеет человек по состоянию на сегодня.

Постановление ВВК о степени годности военнослужащего к военной службе действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра.

Уточняется, что постановления ВВК в отношении военнослужащих, которые признаны непригодными к военной службе или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.

Кто может направить военного на ВВК и что для этого нужно

Согласно информации Министерства юстиции, направление на медицинский осмотр военнослужащих в Украине проводится:

прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше, штатных ВВК;

руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

начальниками (руководителями) учреждений здравоохранения по месту лечения, органов военного управления и подразделений Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины;

органами прокуратуры;

следователем;

судом.

При этом на военнослужащих, которые направляются на медицинский осмотр ВВК, подаются:

направление;

медицинская книжка;

удостоверение личности (военный билет);

фотография 3х4 см без головного убора - при амбулаторном осмотре;

служебная характеристика для проведения медицинского осмотра военно-врачебной комиссией;

медицинская характеристика.

Кроме того, на лиц, которые направляются на осмотр по поводу ранений, травм, контузий, увечий (полученных в период прохождения ими военной службы) подаются оригинал или надлежащим образом заверенная копия справки об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья).

Как можно обжаловать решение ВВК и в какие сроки

В целом существует два способа обжалования ВВК: внесудебный и судебный.

В рамках досудебного порядка:

жалобы на постановления ВВК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности в ВВК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП;

постановления, принятые ВВК областными (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВВК (Центральной военно-врачебной комиссии - ЦВВК, ВВК региона);

постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК (или в судебном порядке).

При этом постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.

"Для обжалования постановления ВВК в досудебном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией. В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, ошибку ВВК в установлении причинной связи заболевания и т.д.", - объяснили украинцам.

В рамках судебного порядка (в суде) обжалование решений ВВК осуществляется в порядке административного судопроизводства.

Сроки для обжалования являются следующими: