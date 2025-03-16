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Как можно обжаловать решение ВВК и в какие сроки: объяснение Минюста

Воскресенье 16 марта 2025 08:30
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Как можно обжаловать решение ВВК и в какие сроки: объяснение Минюста По закону решение ВВК можно обжаловать (фото: armyinform.com.ua)
Автор: Ирина Костенко

Военно-врачебная комиссия (ВВК) осуществляет оценку состояния здоровья военнослужащих - определяет их пригодность к несению службы. В то же время украинским законодательством предусмотрена возможность обжалования решений ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Содержание

Зачем проходить ВВК и сколько действует заключение комиссии

В министерстве напомнили, что пройти военно-врачебную комиссию важно в таких ситуациях:

  • для получения отпуска для лечения - если по решению врачей в этом есть необходимость (рекомендовать отпуск для лечения может исключительно ВВК);
  • для сочетания ранения (травмы, контузии, увечья) с условиями получения ранения - на основании Справки об обстоятельствах травмы (например, ранение связано с защитой Родины);
  • для определения дальнейшей степени пригодности к прохождению службы;
  • для того, чтобы зафиксировать диагнозы, которые имеет человек по состоянию на сегодня.

Постановление ВВК о степени годности военнослужащего к военной службе действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра.

Уточняется, что постановления ВВК в отношении военнослужащих, которые признаны непригодными к военной службе или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.

Кто может направить военного на ВВК и что для этого нужно

Согласно информации Министерства юстиции, направление на медицинский осмотр военнослужащих в Украине проводится:

  • прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше, штатных ВВК;
  • руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • начальниками (руководителями) учреждений здравоохранения по месту лечения, органов военного управления и подразделений Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины;
  • органами прокуратуры;
  • следователем;
  • судом.

При этом на военнослужащих, которые направляются на медицинский осмотр ВВК, подаются:

  • направление;
  • медицинская книжка;
  • удостоверение личности (военный билет);
  • фотография 3х4 см без головного убора - при амбулаторном осмотре;
  • служебная характеристика для проведения медицинского осмотра военно-врачебной комиссией;
  • медицинская характеристика.

Кроме того, на лиц, которые направляются на осмотр по поводу ранений, травм, контузий, увечий (полученных в период прохождения ими военной службы) подаются оригинал или надлежащим образом заверенная копия справки об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья).

Как можно обжаловать решение ВВК и в какие сроки

В целом существует два способа обжалования ВВК: внесудебный и судебный.

В рамках досудебного порядка:

  • жалобы на постановления ВВК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности в ВВК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП;
  • постановления, принятые ВВК областными (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВВК (Центральной военно-врачебной комиссии - ЦВВК, ВВК региона);
  • постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК (или в судебном порядке).

При этом постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.

"Для обжалования постановления ВВК в досудебном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией. В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, ошибку ВВК в установлении причинной связи заболевания и т.д.", - объяснили украинцам.

В рамках судебного порядка (в суде) обжалование решений ВВК осуществляется в порядке административного судопроизводства.

Сроки для обжалования являются следующими:

  • три месяца со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании постановления, то есть в случае предварительного применения досудебного порядка (этот срок начинает свой ход со дня вручения решения высшей инстанции ВВК по результатам рассмотрения заявления о пересмотре постановления);
  • шесть месяцев со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов - то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине стартовала реформа военно-врачебных комиссий, которая предусматривает оформление постановлений ВВК в электронном виде.

Читайте также о ВВК для "ограниченно годных" - кто из мужчин не подлежит повторному осмотру.

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