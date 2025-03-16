Как можно обжаловать решение ВВК и в какие сроки: объяснение Минюста
Военно-врачебная комиссия (ВВК) осуществляет оценку состояния здоровья военнослужащих - определяет их пригодность к несению службы. В то же время украинским законодательством предусмотрена возможность обжалования решений ВВК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
Содержание
- Зачем проходить ВВК и сколько действует заключение комиссии
- Кто может направить военного на ВВК и что для этого нужно
- Как можно обжаловать решение ВВК и в какие сроки
Зачем проходить ВВК и сколько действует заключение комиссии
В министерстве напомнили, что пройти военно-врачебную комиссию важно в таких ситуациях:
- для получения отпуска для лечения - если по решению врачей в этом есть необходимость (рекомендовать отпуск для лечения может исключительно ВВК);
- для сочетания ранения (травмы, контузии, увечья) с условиями получения ранения - на основании Справки об обстоятельствах травмы (например, ранение связано с защитой Родины);
- для определения дальнейшей степени пригодности к прохождению службы;
- для того, чтобы зафиксировать диагнозы, которые имеет человек по состоянию на сегодня.
Постановление ВВК о степени годности военнослужащего к военной службе действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра.
Уточняется, что постановления ВВК в отношении военнослужащих, которые признаны непригодными к военной службе или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.
Кто может направить военного на ВВК и что для этого нужно
Согласно информации Министерства юстиции, направление на медицинский осмотр военнослужащих в Украине проводится:
- прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше, штатных ВВК;
- руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
- начальниками (руководителями) учреждений здравоохранения по месту лечения, органов военного управления и подразделений Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины;
- органами прокуратуры;
- следователем;
- судом.
При этом на военнослужащих, которые направляются на медицинский осмотр ВВК, подаются:
- направление;
- медицинская книжка;
- удостоверение личности (военный билет);
- фотография 3х4 см без головного убора - при амбулаторном осмотре;
- служебная характеристика для проведения медицинского осмотра военно-врачебной комиссией;
- медицинская характеристика.
Кроме того, на лиц, которые направляются на осмотр по поводу ранений, травм, контузий, увечий (полученных в период прохождения ими военной службы) подаются оригинал или надлежащим образом заверенная копия справки об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья).
Как можно обжаловать решение ВВК и в какие сроки
В целом существует два способа обжалования ВВК: внесудебный и судебный.
В рамках досудебного порядка:
- жалобы на постановления ВВК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности в ВВК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП;
- постановления, принятые ВВК областными (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВВК (Центральной военно-врачебной комиссии - ЦВВК, ВВК региона);
- постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК (или в судебном порядке).
При этом постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.
"Для обжалования постановления ВВК в досудебном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией. В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, ошибку ВВК в установлении причинной связи заболевания и т.д.", - объяснили украинцам.
В рамках судебного порядка (в суде) обжалование решений ВВК осуществляется в порядке административного судопроизводства.
Сроки для обжалования являются следующими:
- три месяца со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании постановления, то есть в случае предварительного применения досудебного порядка (этот срок начинает свой ход со дня вручения решения высшей инстанции ВВК по результатам рассмотрения заявления о пересмотре постановления);
- шесть месяцев со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов - то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине стартовала реформа военно-врачебных комиссий, которая предусматривает оформление постановлений ВВК в электронном виде.
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