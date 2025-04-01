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В Україні запрацював електронний кабінет ВЛК: що змінилось і для кого

В Україні починає працювати електронний кабінет ВЛК (фото: armyinform.com.ua)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 1 квітня, в Україні починає працювати електронний кабінет військово-лікарських комісій. Тепер висновки ВЛК про придатність чи непридатність людини до служби повинні оформлюватись у цифровому форматі.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Реформа ВЛК: що змінюється з 1 квітня та для кого

Про новий етап у реформі ВЛК нагадала у понеділок, 31 березня, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Вже від 1 квітня всі висновки медкомісій будуть формуватися в електронному форматі", - уточнила вона.

Згідно з інформацією Черногоренко, у новій системі вже зареєструвалось понад 12 тисяч членів ВЛК.

"За місяць вони виконали більше 100 тисяч різних операцій в нових електронних кабінетах ВЛК. Це доводить, що система працює і готова до масштабування", - наголосила представниця МОУ.

Публікація Черногоренко (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Згодом у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підтвердили: другий етап впровадження електронних постанов ВЛК стартує з 1 квітня 2025 року (перший етап розпочався в березні 2025 року, коли ВЛК, які пройшли навчання, отримали можливість формувати постанови в електронному вигляді).

Тепер же всі ВЛК зобов'язані оформлювати довідки та свідоцтва про хворобу виключно в електронному форматі.

Українцям пояснили, що на тлі запроваджених змін:

  • всі постанови ВЛК оформлюватимуться через Медичну інформаційну систему Збройних сил України (МІС ЗСУ);
  • електронні направлення на ВЛК (сформовані в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг") автоматично надходитимуть у кабінет ВЛК;
  • висновки військово-лікарських комісій також автоматично передаватимуться до реєстру.

Зазначається, що громадяни отримують при цьому низку переваг:

  • швидше оформлення документів;
  • зменшення бюрократії;
  • зручність для військовослужбовців і військовозобов'язаних.

"Це значно спростить процеси та скоротить терміни розгляду заяв", - підсумували в групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП.

Пост Волинського ОТЦК та СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)

Тим часом у Рівненському обласному ТЦК та СП наголосили, що з 1 квітня 2025 року запрацює електронний кабінет ВЛК в цілому.

"Відсьогодні в Україні Міністерство оборони запускає електронний кабінет ВЛК. Висновки про непридатність або навпаки - оформлятимуть тільки в цифровому форматі", - розповіли українцям.

Зазначається, що тепер військовозобов'язані громадяни проходитимуть медичний огляд:

  • в будь-якому цивільному медзакладі, де їм зручно;
  • максимально анонімізовано.

"Адже лікарі, які оцінюватимуть ці дані, не зможуть ідентифікувати особу, якій визначають придатність чи непридатність до служби, та й інформація передаватиметься до Міноборони для обробки в "анонімному форматі", - пояснили у ТЦК та СП.

Насамкінець громадянам нагадали, що тепер "після оглядів ВЛК оформлюються висновки виключно в електронній формі в Медичній інформаційній системі ЗСУ".

Допис Рівненського ОТЦК та СП (скриншот: facebook.com/RivneTTCKtaSP)

Нагадаємо, з січня 2025 року військовозобов'язані громадяни можуть подавати запит та отримувати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) через застосунок "Резерв+".

Це дозволяє проходити медичний огляд без необхідності звернення до ТЦК за паперовими документами, оскільки електронне направлення автоматично фіксується у системі та дає можливість безпосередньо прибувати до медичних установ для проходження огляду.

Дещо раніше заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про корисні нововведення у "Резерв+" - зміни щодо електронних направлень на ВЛК.

Читайте також, чи можна отримати паперовий висновок ВЛК після 1 квітня.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: публікація Катерини Черногоренко у Facebook, дописи Рівненського та Волинського обласних ТЦК та СП у Facebook.

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