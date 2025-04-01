В Україні запрацював електронний кабінет ВЛК: що змінилось і для кого

Відсьогодні, 1 квітня, в Україні починає працювати електронний кабінет військово-лікарських комісій. Тепер висновки ВЛК про придатність чи непридатність людини до служби повинні оформлюватись у цифровому форматі.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Про новий етап у реформі ВЛК нагадала у понеділок, 31 березня, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"Вже від 1 квітня всі висновки медкомісій будуть формуватися в електронному форматі", - уточнила вона.
Згідно з інформацією Черногоренко, у новій системі вже зареєструвалось понад 12 тисяч членів ВЛК.
"За місяць вони виконали більше 100 тисяч різних операцій в нових електронних кабінетах ВЛК. Це доводить, що система працює і готова до масштабування", - наголосила представниця МОУ.
Згодом у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підтвердили: другий етап впровадження електронних постанов ВЛК стартує з 1 квітня 2025 року (перший етап розпочався в березні 2025 року, коли ВЛК, які пройшли навчання, отримали можливість формувати постанови в електронному вигляді).
Тепер же всі ВЛК зобов'язані оформлювати довідки та свідоцтва про хворобу виключно в електронному форматі.
Українцям пояснили, що на тлі запроваджених змін:
Зазначається, що громадяни отримують при цьому низку переваг:
"Це значно спростить процеси та скоротить терміни розгляду заяв", - підсумували в групі комунікацій Волинського ОТЦК та СП.
Тим часом у Рівненському обласному ТЦК та СП наголосили, що з 1 квітня 2025 року запрацює електронний кабінет ВЛК в цілому.
"Відсьогодні в Україні Міністерство оборони запускає електронний кабінет ВЛК. Висновки про непридатність або навпаки - оформлятимуть тільки в цифровому форматі", - розповіли українцям.
Зазначається, що тепер військовозобов'язані громадяни проходитимуть медичний огляд:
"Адже лікарі, які оцінюватимуть ці дані, не зможуть ідентифікувати особу, якій визначають придатність чи непридатність до служби, та й інформація передаватиметься до Міноборони для обробки в "анонімному форматі", - пояснили у ТЦК та СП.
Насамкінець громадянам нагадали, що тепер "після оглядів ВЛК оформлюються висновки виключно в електронній формі в Медичній інформаційній системі ЗСУ".
Нагадаємо, з січня 2025 року військовозобов'язані громадяни можуть подавати запит та отримувати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) через застосунок "Резерв+".
Це дозволяє проходити медичний огляд без необхідності звернення до ТЦК за паперовими документами, оскільки електронне направлення автоматично фіксується у системі та дає можливість безпосередньо прибувати до медичних установ для проходження огляду.
Дещо раніше заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про корисні нововведення у "Резерв+" - зміни щодо електронних направлень на ВЛК.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: публікація Катерини Черногоренко у Facebook, дописи Рівненського та Волинського обласних ТЦК та СП у Facebook.
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