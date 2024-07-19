В Украине есть сетевые ограничения из-за постоянных атак РФ на подстанции, - Галущенко

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго.

По словам Галущенко, такие атаки делают невозможным передачу всей существующей генерации.

"К сожалению, у нас есть сетевые ограничения. Но опять-таки, почему это произошло. Это следствие российских атак на подстанции. Это постоянные удары и, к сожалению, удары, иногда достигающие цели", - рассказал он.

Галущенко объяснил, что именно из-за таких ограничений в определенном регионе нельзя передать всю существующую генерацию. Однако уже в ближайшее время ситуация в энергосистеме значительно улучшится.

Ситуация со светом в Украине

С середины мая в Украине почти каждый день действуют почасовые графики отключения света. Однако в июле ситуация со светом стала сложнее из-за аномальной жары и ремонта нескольких объектов по генерации электроэнергии.