ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Командовал разгоном протестов в Херсоне: в Украине заочно осудили генерала Росгвардии

Среда 17 сентября 2025 17:05
UA EN RU
Командовал разгоном протестов в Херсоне: в Украине заочно осудили генерала Росгвардии Фото: российский генерал Владимир Спиридонов (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы генерала Росгвардии, который командовал разгоном акций протеста в начале временной оккупации Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет лишения свободы заочно получил российский генерал-полковник Владимир Спиридонов - командующий Уральского округа войск Росгвардии.

По материалам дела, в начале полномасштабной войны фигурант участвовал в захвате Херсонской области. В то время он возглавлял сводную группировку, в которую входили четыре тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение Росгвардии.

Командовал разгоном протестов в Херсоне: в Украине заочно осудили генерала Росгвардии

После оккупации областного центра Спиридонов приступил к организации массовых репрессий против участников движения сопротивления в регионе.

Задокументировано, что российский генерал командовал действиями своих подчиненных, которые по его приказу осуществляли силовые разгоны мирных акций протеста в центре города.

Как установило расследование, вооруженные россияне похищали участников протестных собраний и отвозили их в тюрьмы. В камерах к пострадавшим применяли многочисленные пытки, которыми враг пытался сломать сопротивление кремлевскому режиму.

Перед освобождением правобережья Херсонской области Спиридонов бежал в Россию, где за свои военные преступления получил "повышение" в должности.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал Спиридонова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (преступления агрессии, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается комплексная работа, чтобы найти и привлечь российского генерала к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, в августе прошлого года украинские правоохранители сообщили генерал-лейтенанту Росгвардии Владимиру Спиридонову о подозрении. Он командовал разгоном мирных протестов в населенных пунктах Херсонской области.

Как выяснили правоохранители, Спиридонов участвовал в захвате Херсонской области россиянами в начале полномасштабной войны и попытках подавления движения сопротивления в регионе.

При его командовании четыре тактические группы РФ во время разгона мирных протестов в Херсоне и других населенных пунктах области отправили в российские тюрьмы несколько сотен участников. Там их пытали, чтобы сломить сопротивление кремлевскому режиму.

Перед освобождением правобережья Херсонской области Спиридонов организовал переправку подчиненных подразделений Росгвардии на левобережную часть области, а сам сбежал в Россию. Там он получил повышение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Херсон Росгвардия Война в Украине
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре