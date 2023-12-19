В Украине осталось менее 100 тысяч зарегистрированных безработных: сколько получают пособия

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год со 89,8 до 39,8 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в ноябре составляет 49,4 тысяч (сокращение за месяц на 6,0 тысяч). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

Официальная и реальная безработица

По прогнозу Кабинета министров, уровень безработицы по методологии Международной организации труда, в 2024 году составит 18,7%, а количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет - 12,3 млн человек. Таким образом, будут искать работу более 2,5 млн человек.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. В то же время, Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 гривен до 1500 гривен. Беженцы будут получать 2500 гривен.