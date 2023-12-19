Что будет с экономикой Украины, ценами и зарплатами: прогноз Кабмина на три года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 15 декабря 2023 г. №1315 .

Ожидается, что экономика Украины вырастет в 2024 году на 4,6%, после чего рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) ускорится до 6,8% в 2025 году и 6,6% в 2026 году.

Прогнозируется замедление инфляции. Потребительские цены увеличатся на 9,7% в 2024 году (декабрь к декабрю), на 8,1% в 2024 году и на 6,9% в 2026 году.

Среднемесячная заработная плата работников брутто (до уплаты налогов) составит 21 809 гривен в 2024 году, 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.

Если брать прогнозный курс МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году - 619 долларов.

Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет будет постепенно увеличиваться - 12,3 млн человек в 2024 году, 12,7 млн человек в 2025 году 13 млн человек в 2026 году.

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда составит 18,7% в 2024 году, 17,7% в 2025 году и 15% в 2026 году.

Дефицит торгового баланса будет постепенно снижаться: 40,172 млрд долларов в 2024 году, 27,044 млрд долларов, в 2025 году 25,433 млрд долларов в 2026 году.

Прогнозы МВФ, правительства и НБУ

В ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (после предыдущего диапазона 1-3%). Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

НБУ в октябре улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9 до 4,9%. Реальный ВВП вырастет в 2024 году на 3,6% (предыдущий прогноз – 3,5%). По прогнозу НБУ, ускорению экономического роста до 6,0% в 2025 году (предыдущий прогноз - 6,8%) будет способствовать прежде всего ожидаемое снижение рисков безопасности.

Кабмин также ожидает более быстрого восстановления реального ВВП в 2023 году - до 5% по сравнению с 2,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении госбюджета по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования) морскими портами) и миграционных процессов и т.д.