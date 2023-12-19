В Україні залишилося менше 100 тисяч зареєстрованих безробітних: скільки отримують допомогу

Показник офіційного безробіття в Україні знизився до чергового мінімуму. Кількість зареєстрованих безробітних у листопаді скоротилася до 95,4 тисячі, серед яких 71,4 тисячі - жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.
Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 89,8 до 39,8 тисячі осіб.
Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у листопаді становить 49,4 тисячі (скорочення за місяць на 6,0 тисячі). Навантаження одне вільне місце становить 2,0.
За прогнозом Кабінету міністрів, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці у 2024 році складе 18,7%, а кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років - 12,3 млн осіб. Таким чином, шукатимуть роботу понад 2,5 млн осіб.
Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Водночас, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці отримуватимуть 2500 гривень.