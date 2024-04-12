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В Украине закупят РЭБ для критической инфраструктуры: Кабмин принял решение

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Украины Денис Шмыгаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит закупить средства радиоэлектронной борьбы для защиты объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Он рассказал, что власти фокусируются на трех направлениях в сфере энергетики на фоне постоянных российских атак:

  • быстрые ремонты и восстановление объектов генерации и распределения;
  • децентрализация энергосистемы (в Украине уже установлено 120 мини-ТЭЦ);
  • усиление ПВО. 

"Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры", - уточнил глава Кабмина. 

Также, по словам Шмыгаля, правительство выделило еще 3,88 млрд гривен на фортификации, 2,5 млрд гривен на строительство и обустройство укрытий на этот год. При этом в бюджете предусмотрено более 40 млрд гривен на поддержку и восстановление экономики страны. 

Удары по энергообъектам

Напомним, с марта российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Их целями чаще всего становятся объекты энергетической инфраструктуры.

Как отмечал недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко, последние российские удары по украинской энергетической инфраструктуре вызвали намного больше последствий, чем атаки зимой 2022-2023 годов.

Последний обстрел произошел 11 апреля. В результате атаки разрушена Трипольская ТЭС, а также повреждены несколько энергетических объектов в Харьковской области.

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ПВОДенис ШмыгальенергетикиВойна России против Украины