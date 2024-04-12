В Украине закупят РЭБ для критической инфраструктуры: Кабмин принял решение

Он рассказал, что власти фокусируются на трех направлениях в сфере энергетики на фоне постоянных российских атак:

быстрые ремонты и восстановление объектов генерации и распределения;

децентрализация энергосистемы (в Украине уже установлено 120 мини-ТЭЦ);

усиление ПВО.

"Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры", - уточнил глава Кабмина.

Также, по словам Шмыгаля, правительство выделило еще 3,88 млрд гривен на фортификации, 2,5 млрд гривен на строительство и обустройство укрытий на этот год. При этом в бюджете предусмотрено более 40 млрд гривен на поддержку и восстановление экономики страны.