В Україні закуплять РЕБ для критичної інфраструктури: Кабмін ухвалив рішення

Удари по енергооб'єктах

Нагадаємо, з березня російські окупанти посилили обстріли України. Їхніми цілями найчастіше стають об'єкти енергетичної інфраструктури.

Як зазначав нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко, останні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі викликали набагато більше наслідків, ніж атаки взимку 2022-2023 років.

Останній обстріл стався 11 квітня. Внаслідок атаки зруйновано Трипільську ТЕС, а також пошкоджено кілька енергетичних об'єктів у Харківській області.

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