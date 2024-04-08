Галущенко о последних ударах РФ по энергетике: последствий намного больше, чем в 2023 году
Последние российские удары по украинской энергетической инфраструктуре вызвали намного больше последствий, чем атаки зимой 2022-2023 годов.
Об этом журналистам рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"До 80% тепловой генерации подверглись атакам. Более половины гидрогенерации и большое количество подстанций", - заявил Галущенко.
Он отметил, что это последние удары стали "самой крупной атакой" на украинскую энергетическую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения россиян.
Галущенко добавил, что "масштаб и последствия этих атак намного больше", чем предыдущих обстрелов зимой 2022-2023 годов, когда по всей стране вводили графики отключений света, а также были проблемы с отоплением и водоснабжением.
"Мы видим, что россияне модифицировали оружие", - рассказал Галущенко, добавив, что россияне используют иранские дроны-камикадзе и ракеты, которые наносят большой урон за атаку.
Обстрелы Украины
Напомним, россияне усилили обстрелы Украины еще несколько недель назад. Они неоднократно наносили массированные удары по территории нашей страны.
Главной целью врага ставали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, одна из атак оставила весь Харьков без света.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что подобными атаками враг пытается нанести как можно больше разрушений энергетическому сектору нашей страны.
Более детально об ударах по украинской энергетике - в материале РБК-Украина.
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