В Украине защитили более 1 170 км логистических маршрутов от FPV-дронов

Госспецтрансслужба вдвое ускорила строительство антидроновой защиты дорог в прифронтовых регионах. Всего уже защищено более 1 170 км логистических маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова в Telegram.

В рамках проекта Госспецтрансслужба по заданию Минобороны масштабирует антидроновую защиту в прифронтовых областях. Это позволяет обеспечивать стабильное снабжение ресурсов и эвакуацию раненых даже под обстрелами.

Темпы работ выросли более чем вдвое - с 4 до 8,5 км ежедневно по сравнению с 2025 годом. Только за февраль - апрель обустроено 430 км защиты и восстановлено 106 км дорог.

Отдельно продолжается восстановление дорожной инфраструктуры в пяти прифронтовых областях. Всего уже восстановлено более 60 км дорог, в частности завершены работы на участках в Запорожской и Харьковской областях.

По словам Федорова, в современной войне логистика напрямую влияет на устойчивость фронта, а защищенные маршруты - это сохраненные жизни.