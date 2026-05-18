В Украине защитили более 1 170 км логистических маршрутов от FPV-дронов

17:15 18.05.2026 Пн
Темпы строительства выросли более чем вдвое - до 8,5 км в сутки
aimg Валерия Абабина
В Украине защитили более 1 170 км логистических маршрутов от FPV-дронов Фото: Украина защитила более 1170 км логистических маршрутов (Getty Images)
Госспецтрансслужба вдвое ускорила строительство антидроновой защиты дорог в прифронтовых регионах. Всего уже защищено более 1 170 км логистических маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова в Telegram.

В рамках проекта Госспецтрансслужба по заданию Минобороны масштабирует антидроновую защиту в прифронтовых областях. Это позволяет обеспечивать стабильное снабжение ресурсов и эвакуацию раненых даже под обстрелами.

Темпы работ выросли более чем вдвое - с 4 до 8,5 км ежедневно по сравнению с 2025 годом. Только за февраль - апрель обустроено 430 км защиты и восстановлено 106 км дорог.

Отдельно продолжается восстановление дорожной инфраструктуры в пяти прифронтовых областях. Всего уже восстановлено более 60 км дорог, в частности завершены работы на участках в Запорожской и Харьковской областях.

По словам Федорова, в современной войне логистика напрямую влияет на устойчивость фронта, а защищенные маршруты - это сохраненные жизни.

Напомним, Россия постоянно использует FPV-дроны для атак на гражданский транспорт и критическую логистику вблизи линии фронта.

В феврале 2026 года Федоров сообщил о выделении дополнительных 1,6 млрд грн на антидронные сетки и объявил план до конца года защитить еще 4 000 км автодорог.

На начало апреля с начала 2026 года уже было обустроено 371 км антидронових конструкций в семи областях: Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

