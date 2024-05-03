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В Украине запретили банкам и ломбардам принимать в залог товары военного назначения

Фото: НБУ ввел запрет для банков и ломбардов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Национальный банк Украины ввел ограничения для банков и ломбардов. Теперь они не могут принимать в залог товары, которые применяют в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как уточнили в Нацбанке, теперь банкам и ломбардам запрещено принимать в залог товары, которые могут применять на поле боя и которые внесены в Единый список товаров двойного назначения. 

В частности, речь идет о беспилотниках, тепловизорах, и приборах ночного видения. 

В НБУ рассказали, что такие меры ввели в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "Насчет противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет". 

Скандал с онлайн-казино

Напомним, в Украине последнее время стала актуальной проблема функционирования онлайн-казино. Их деятельность в стране не ограничивали. На этом фоне начался скандал с игровой зависимостью (лудоманией) у военных.

На сайте Офиса президента появилась петиция с предложением запретить военным играть в онлайн-казино. В ответ президент Владимир Зеленский пообещал вынести вопрос на рассмотрение СНБО.

Совет нацбезопасности собрался 20 апреля для рассмотрения проблемы. По итогам заседания главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и руководителям военных формирований поручили запретить военным доступ к онлайн-казино.

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