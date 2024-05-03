В Украине запретили банкам и ломбардам принимать в залог товары военного назначения

Как уточнили в Нацбанке, теперь банкам и ломбардам запрещено принимать в залог товары, которые могут применять на поле боя и которые внесены в Единый список товаров двойного назначения.

В частности, речь идет о беспилотниках, тепловизорах, и приборах ночного видения.

В НБУ рассказали, что такие меры ввели в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "Насчет противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".