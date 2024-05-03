В Україні заборонили банкам та ломбардам приймати у заставу товари військового призначення

Національний банк України запровадив обмеження для банків та ломбардів. Тепер вони не можуть приймати у заставу товари, які застосовують у військових цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Як уточнили в Нацбанку, тепер банкам та ломбардам заборонено приймати у заставу товари, які можуть застосовувати на полі бою та які внесені до Єдиного списку товарів подвійного призначення.
Зокрема, йдеться про безпілотники, тепловізори та прилади нічного бачення.
У НБУ розповіли, що такі заходи ввели у рамках виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет".
Нагадаємо, в Україні останнім часом стала актуальною проблема функціонування онлайн-казино. Їхню діяльність у країні не обмежували. На цьому фоні розпочався скандал із ігровою залежністю (лудоманією) у військових.
На сайті Офісу президента з'явилася петиція із пропозицією заборонити військовим грати в онлайн-казино. У відповідь президент Володимир Зеленський пообіцяв винести питання на розгляд РНБО.
Рада нацбезпеки зібралася 20 квітня для розгляду проблеми. За підсумками засідання головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та керівникам військових формувань доручили заборонити військовим доступ до онлайн-казино.
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