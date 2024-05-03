В Україні заборонили банкам та ломбардам приймати у заставу товари військового призначення

Скандал із онлайн-казино

Нагадаємо, в Україні останнім часом стала актуальною проблема функціонування онлайн-казино. Їхню діяльність у країні не обмежували. На цьому фоні розпочався скандал із ігровою залежністю (лудоманією) у військових.

На сайті Офісу президента з'явилася петиція із пропозицією заборонити військовим грати в онлайн-казино. У відповідь президент Володимир Зеленський пообіцяв винести питання на розгляд РНБО.

Рада нацбезпеки зібралася 20 квітня для розгляду проблеми. За підсумками засідання головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та керівникам військових формувань доручили заборонити військовим доступ до онлайн-казино.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.