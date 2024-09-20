В Украине обеспечат стабильную связь при отключениях света: Федоров раскрыл детали

"Встретился с топменеджментом "Киевстар" и "Водафон", руководитель "Лайфселл" присоединился к встрече онлайн - обсудили состояние мобильной связи, подготовку к осенне-зимнему периоду и обесточиваниям. Даже несмотря на отсутствие света должна быть возможность вызвать скорую полицию или позвонить родным" , - сообщил Федоров.

Он отметил, что периодические обесточивания влияют на работу мобильных сетей и качество интернета, поскольку работа базовых станций операторов напрямую зависит от электроснабжения.

Однако, по словам Министра, операторы начали выполнять новые стандарты от Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ). Поэтому активно закупают и устанавливают генераторы, аккумуляторные батареи, заменяют комплектующие телеком-инфраструктуры.

"Со своей стороны, убираем бюрократию, чтобы все решения принимались максимально быстро, также в парламенте уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий ответственность за их невыполнение", - добавил Федоров.

Как рассказал министр, во время встречи обсудили основные вызовы при выполнении требований НЦУ - регуляторные вопросы, логистику, доставку генераторов и их установку.

"Будем работать над решением этих проблем, сформировали план действий, а также обсудили статус обеспечения связью на прифронтовых территориях. Украина сталкивается с уникальными вызовами в сфере телекома, и каждый шаг операторов - это важный опыт для мира по обеспечению бесперебойной связи в кризисных условиях", - отметил глава Минцифры.