В Україні забезпечать стабільний звʼязок під час відключень світла: Федоров розкрив деталі

"Зустрівся з топменеджментом "Київстар" та "Водафон", керівник "Лайфселл" доєднався до зустрічі онлайн - обговорили стан мобільного звʼязку, підготовку до осінньо-зимового періоду та знеструмлень. Навіть попри відсутність світла має бути можливість викликати швидку чи поліцію або зателефонувати рідним", - повідомив Федоров.

Він зазначив, що періодичні знеструмлення впливають на роботу мобільних мереж та якість інтернету, оскільки робота базових станцій операторів напряму залежить від електропостачання.

Однак, за словами міністра, оператори почали виконувати нові стандарти від Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ). Тому вони активно закуповують та встановлюють генератори, акумуляторні батареї, замінюють комплектуючі телеком-інфраструктури.

"Зі свого боку, прибираємо бюрократію, щоб усі рішення ухвалювали максимально швидко, також у парламенті вже зареєстровано законопроект, який передбачає відповідальність за їх невиконання", - додав Федоров.

Як розповів мініст, під час зустрічі обговорили основні виклики при виконанні вимог НЦУ - регуляторні питання, логістику, доставку генераторів та їх установлення.

"Працюватимемо над розв’язанням цих проблем, сформували план дій, а також обговорили статус забезпечення звʼязком на прифронтових територіях. Україна стикається з унікальними викликами у сфері телекому, і кожен крок операторів - це важливий досвід для світу щодо забезпечення безперебійного зв’язку в кризових умовах", - зазначив глава Мінцифри.