В Раде хотят штрафовать мобильных операторов за плохую связь при отключениях света

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рекомендовал к первому чтению законопроект №11431. Он направлен обеспечить стабильную работу мобильных операторов во время отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы подкомитета по развитию цифровой индустрии Сергея Штепы.

По его словам, законопроект был подготовлен во исполнение решения ставки Верховного главнокомандующего по обеспечению стабильной работы коммуникационных сетей в условиях полномасштабного вторжения и временных отключений света.

"Законопроект предусматривает увеличение внеплановых проверок операторов связи и повышение штрафов за нарушение требований Нацкомиссии, регулирующей деятельность отрасли. Это необходимо для того, чтобы украинцы не оставались без связи даже во время длительных отключений света", - отметил Штепа.

Как пояснил нардеп, некоторые операторы недостаточно серьезно отнеслись к проблеме и не обеспечивали достаточное количество генераторов или аккумуляторов для длительной работы оборудования в условиях отключений света. Это создает угрозу того, что многие абоненты могут остаться зимой без связи. И именно этот законопроект поможет избежать подобной ситуации.

"К нему поступили определенные замечания от ассоциаций, представляющих мобильных операторов и предоставлятелей коммуникационных услуг. Но мы понимаем, что должны заставить их выполнять решения ставки Верховного главнокомандующего и делать все для того, чтобы даже при выключении света связь была. Надеюсь, законопроект будет как можно быстрее принят Верховной Радой", - добавил Штепа.