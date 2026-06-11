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В Украине появится новая награда: как будет выглядеть и кто получит

21:20 11.06.2026 Чт
2 мин
Будут награждать не людей, а целые общины
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

В Украине появится новая почетная награда "Громада-спасатель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского.

Кого будут отмечать

Согласно документу, новым отличием будут награждать общины за мужество, милосердие и солидарность, проявленные их жителями. Речь идет о территориальных общинах, жители которых:

  • массово оказывают гуманитарную и другую помощь прифронтовым территориям;
  • помогают силам обороны Украины;
  • участвуют в усилении обороноспособности государства;
  • осуществляют другую весомую поддержку в защите независимости и суверенитета Украины.

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Под прифронтовыми территориями имеются в виду общины из официального перечня - территории возможных или активных боевых действий, а также временно оккупированные Российской Федерацией территории.

Кто будет подавать на награду

Представление о присвоении почетной награды на рассмотрение президента будут вносить:

  • Кабинет Министров Украины;
  • областные государственные (военные) администрации;
  • Киевская городская государственная (военная) администрация.

Присвоение будет осуществляться указом президента, и повторно одной и той же общине награду не будут присваивать.

Как выглядит награда

Статуэтка изготавливается из сплавов меди с покрытием ювелирным лаком. Она имеет вид двух рук, которые держат стилизованное сердце - руки расположены на подставке в форме цилиндра. На лицевой стороне подставки нанесена надпись "ГРОМАДА-РЯТИВНИК" и изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

Фото: president.gov.ua

Памятная плакетка к почетному отличию имеет форму горизонтального прямоугольника. Ее основа изготавливается из ламинированного композитного материала, на которую помещена прямоугольная пластина белого металла. В правой половине пластины изображен развернутый свиток с текстом указа президента Украины о присвоении почетного знака отличия.

Фото: president.gov.ua

Футляр к награде состоит из двух частей - основы и крышки, которая открывается вверх. Обе покрыты бархатом темно-синего цвета. На внешней поверхности крышки по центру нанесено изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого - выполненное методом тиснения фольгой золотистого цвета.

Фото: president.gov.ua

Это не первая почетная награда для украинских общин. В марте 2022 года Зеленский установил звание"Город-герой Украины" - для городов, которые с первых дней полномасштабного вторжения сопротивлялись российским захватчикам. Сначала статус получили Буча, Ирпень, Гостомель, Николаев, Ахтырка, Волноваха, Мариуполь, Харьков, Херсон и Чернигов.

В октябре 2025 года Зеленский расширил перечень городов-героев, добавив Павлоград, Никополь, Краматорск, Славянск и другие громады.

В апреле 2026-го президент вручил награды 14 громадам страны.

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