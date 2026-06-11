В Украине появится новая награда: как будет выглядеть и кто получит

В Украине появится новая почетная награда "Громада-спасатель".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского.
Согласно документу, новым отличием будут награждать общины за мужество, милосердие и солидарность, проявленные их жителями. Речь идет о территориальных общинах, жители которых:
Под прифронтовыми территориями имеются в виду общины из официального перечня - территории возможных или активных боевых действий, а также временно оккупированные Российской Федерацией территории.
Представление о присвоении почетной награды на рассмотрение президента будут вносить:
Присвоение будет осуществляться указом президента, и повторно одной и той же общине награду не будут присваивать.
Статуэтка изготавливается из сплавов меди с покрытием ювелирным лаком. Она имеет вид двух рук, которые держат стилизованное сердце - руки расположены на подставке в форме цилиндра. На лицевой стороне подставки нанесена надпись "ГРОМАДА-РЯТИВНИК" и изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.
Памятная плакетка к почетному отличию имеет форму горизонтального прямоугольника. Ее основа изготавливается из ламинированного композитного материала, на которую помещена прямоугольная пластина белого металла. В правой половине пластины изображен развернутый свиток с текстом указа президента Украины о присвоении почетного знака отличия.
Футляр к награде состоит из двух частей - основы и крышки, которая открывается вверх. Обе покрыты бархатом темно-синего цвета. На внешней поверхности крышки по центру нанесено изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого - выполненное методом тиснения фольгой золотистого цвета.
Это не первая почетная награда для украинских общин. В марте 2022 года Зеленский установил звание"Город-герой Украины" - для городов, которые с первых дней полномасштабного вторжения сопротивлялись российским захватчикам. Сначала статус получили Буча, Ирпень, Гостомель, Николаев, Ахтырка, Волноваха, Мариуполь, Харьков, Херсон и Чернигов.
В октябре 2025 года Зеленский расширил перечень городов-героев, добавив Павлоград, Никополь, Краматорск, Славянск и другие громады.
В апреле 2026-го президент вручил награды 14 громадам страны.