Штрафы, страховка, новые дорожные знаки: что изменилось для водителей в 2025 году

В Украине изменили правила автострахования, условия выезда за границу и упростили оформление ДТП. Стоимость полисов выросла, а некоторые льготы отменены.

Автогражданка

Одним из ключевых изменений является перенос ответственности за отсутствие страхового полиса с водителя на юридического владельца транспортного средства. Это означает, что даже если за рулем находилось другое лицо, штраф будет наложен на владельца. Такой подход имеет целью повысить уровень ответственности владельцев за наличие страхового покрытия.

Размеры штрафов остаются неизменными: 425 гривен за отсутствие полиса при себе и 850 гривен за отсутствие или просроченное страхование. Однако, в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней, его сумма удваивается. Это стимулирует своевременную уплату штрафов и уменьшает количество нарушений.

Информация об автоматической фиксации отсутствия "автогражданки" камерами автофиксации пока не подтверждена. По данным Министерства внутренних дел Украины, система еще не адаптирована для этого нарушения. Однако, этот вопрос остается актуальным, и в будущем возможно внедрение такой системы.

С 2025 года отменены льготы на бесплатное оформление полиса ОСАГО для некоторых категорий граждан, таких как участники боевых действий, лица с инвалидностью и пенсионеры. Вместо этого они получат 50% скидку на оформление страховки. Это позволит обеспечить страховой защитой большее количество граждан, одновременно оказывая поддержку льготным категориям.

Изменения в правилах "Зеленой карты"

Изменения коснулись и правил оформления "Зеленой карты" для выезда за границу. Полис начнет действовать только со следующего дня после оформления, а электронный формат станет доступным во всех странах-членах системы. Пограничники будут иметь право отказать в пересечении границы без действующего страхового сертификата.

Новые правила оформления ДТП

Внесены изменения в правила оформления ДТП. Водители смогут покидать место аварии после заполнения сообщения, без вызова полиции, если в ДТП участвовали только два транспортных средства, никто не пострадал, оба водителя имеют страховку и согласились с обстоятельствами происшествия.

Лимит суммы убытков для оформления европротокола отменен, а максимальная сумма страховой выплаты выросла до 250 тысяч гривен. Европротокол можно оформить онлайн или в бумажном виде.

Кроме того, информация о ДТП будет сразу отправлена в страховые компании обеих сторон и сохранена в базе данных МТСБУ.

Новые стандарты для светофоров

С 1 мая 2025 года на украинских дорогах начнут действовать новые стандарты для светофоров. Ключевым изменением станет замена привычного зеленого сигнала на изумрудный, который, как считается, лучше воспринимается водителями и является более заметным.

Кроме этого, вместо сплошных стрелок, указывающих направление движения, на линзах светофоров появятся шевронные стрелки. Они, в свою очередь, обеспечат лучшую видимость издалека, что поможет водителям быстрее ориентироваться в дорожной обстановке.

Новый дорожный знак

На украинских дорогах появился новый дорожный знак 7.25 "Островок безопасности" Этот знак, выполненный в прямоугольной форме с черным обрамлением, содержит изображение изогнутой стрелки и элемента, напоминающего щит.

Он информирует водителей о сужении проезжей части, наличии островка безопасности и необходимости объезда этого участка. Островок безопасности, как правило, устанавливается на пешеходных переходах или многополосных дорогах для безопасной остановки пешеходов посреди дороги.

Также он помогает разделить полосы для автомобилей. Знаки, обозначающие островки безопасности, устанавливаются вместе с другими предупреждающими знаками, например, о сужении дороги, аварийно опасном участке и ограничении скорости. В темное время суток такие островки освещаются, а вокруг них устанавливается ограждение для безопасности пешеходов.