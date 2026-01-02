ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Украине появилось "министерство памяти": о чем речь

Пятница 02 января 2026 17:02
UA EN RU
В Украине появилось "министерство памяти": о чем речь Украинский институт национальной памяти получил новые полномочия (фото иллюстративное: wikipedia.org)
Автор: Ирина Костенко

С началом нового 2026 года в Украине появилось "маленькое министерство памяти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Украинского института национальной памяти Александра Алферова в Facebook.

О каком "министерстве памяти" в Украине идет речь

Алферов рассказал, что с 1 января 2026 года вступило в силу Положение об Украинском институте национальной памяти (утвержденное постановлением Кабинета министров №1643 от 12 декабря 2025 года).

Он объяснил, что это дает Институту "специальный статус".

"Мы начинаем историческое наступление... В Украине родилось маленькое "министерство памяти", - отметил глава учреждения.

Он добавил, что это - чрезвычайно важное событие для Украины и "результат упорной работы последнего времени".

Согласно новой редакции Положения, Украинский институт национальной памяти (УИНП) является "центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров".

Он "обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере национальной памяти украинского народа".

Что именно изменилось для Института нацпамяти

Алферов напомнил, что еще в августе 2025 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах государственной политики национальной памяти", который позже подписал президент Владимир Зеленский.

Поэтому уже в ноябре 2025 года было утверждено соответствующее Положение.

В конце года - в декабре - правительство приняло решение об увеличении штата Института нацпамяти на 22 должности (с целью усиления его способности).

"Ищем дополнительное финансирование на этот год", - отметил глава учреждения.

В то же время он сообщил, что "впервые бюджет Института был повышен в десять раз" (чем годовые бюджеты прошлых лет).

"Все это важные шаги для расширения возможностей Украинского института национальной памяти", - поделился Алферов.

При этом, по его словам, остался вопрос с дополнительными помещениями для сотрудников (о "странной ситуации с городскими властями и некоторыми госслужащими по этому поводу" общественный деятель пообещал сообщить отдельно).

"Но главное - отныне Украинский институт национальной памяти не только реализует политику в сфере национальной памяти Украинского народа, а формирует ее", - подчеркнул специалист.

Чем важны для украинцев введенные изменения

По мнению Алферова, "это непрерывное движение особенно важно сейчас, когда память наряду с территорией и идентичностью функционирует как одно из измерений Украины и украинского народа - на нашей земле или в эмиграции".

"Наша память и история выходит из обороны. Мы начинаем наступление за свое наследие. Мы начинаем Реконкисту", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что РФ "прямо определила Институт своей военной целью".

"Попытка поджога в октябре, давление и угрозы только подтверждают - мы делаем то, что опасно для врага, а значит приближаем Победу", - поделился глава УИНП.

В завершение он поблагодарил за поддержку на всех этапах утверждения, согласования и принятия необходимых решений всех причастных к этому людей, коллег из Института и родных, для которых он сейчас "редкий гость".

"Понимаю, что будет сложнее. Но, когда думаешь, что тебе сложно, следует вспомнить нашу пехоту в окопах", - подытожил Алферов.

В Украине появилось &quot;министерство памяти&quot;: о чем речьВ Украине появилось &quot;министерство памяти&quot;: о чем речьПубликация Алферова (скриншот: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Напомним, 27 июня 2025 года Кабинет министров Украины принял решение назначить главой Украинского института национальной памяти (УИНП) Александра Алферова - известного историка, общественного и военного деятеля.

Позже Алферов сообщил, что Украина должна наблюдать за прозрачностью процесса эксгумации жертв Волынской трагедии - чтобы избежать манипуляций.

Читайте также, как украинцы хранили память о предках в древности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Украина История из жизни
Новости
Как выглядит пятиэтажка в Харькове после удара РФ: репортаж РБК-Украина
Как выглядит пятиэтажка в Харькове после удара РФ: репортаж РБК-Украина
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем