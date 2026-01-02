В Украине появилось "министерство памяти": о чем речь
С началом нового 2026 года в Украине появилось "маленькое министерство памяти".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Украинского института национальной памяти Александра Алферова в Facebook.
О каком "министерстве памяти" в Украине идет речь
Алферов рассказал, что с 1 января 2026 года вступило в силу Положение об Украинском институте национальной памяти (утвержденное постановлением Кабинета министров №1643 от 12 декабря 2025 года).
Он объяснил, что это дает Институту "специальный статус".
"Мы начинаем историческое наступление... В Украине родилось маленькое "министерство памяти", - отметил глава учреждения.
Он добавил, что это - чрезвычайно важное событие для Украины и "результат упорной работы последнего времени".
Согласно новой редакции Положения, Украинский институт национальной памяти (УИНП) является "центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров".
Он "обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере национальной памяти украинского народа".
Что именно изменилось для Института нацпамяти
Алферов напомнил, что еще в августе 2025 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об основах государственной политики национальной памяти", который позже подписал президент Владимир Зеленский.
Поэтому уже в ноябре 2025 года было утверждено соответствующее Положение.
В конце года - в декабре - правительство приняло решение об увеличении штата Института нацпамяти на 22 должности (с целью усиления его способности).
"Ищем дополнительное финансирование на этот год", - отметил глава учреждения.
В то же время он сообщил, что "впервые бюджет Института был повышен в десять раз" (чем годовые бюджеты прошлых лет).
"Все это важные шаги для расширения возможностей Украинского института национальной памяти", - поделился Алферов.
При этом, по его словам, остался вопрос с дополнительными помещениями для сотрудников (о "странной ситуации с городскими властями и некоторыми госслужащими по этому поводу" общественный деятель пообещал сообщить отдельно).
"Но главное - отныне Украинский институт национальной памяти не только реализует политику в сфере национальной памяти Украинского народа, а формирует ее", - подчеркнул специалист.
Чем важны для украинцев введенные изменения
По мнению Алферова, "это непрерывное движение особенно важно сейчас, когда память наряду с территорией и идентичностью функционирует как одно из измерений Украины и украинского народа - на нашей земле или в эмиграции".
"Наша память и история выходит из обороны. Мы начинаем наступление за свое наследие. Мы начинаем Реконкисту", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что РФ "прямо определила Институт своей военной целью".
"Попытка поджога в октябре, давление и угрозы только подтверждают - мы делаем то, что опасно для врага, а значит приближаем Победу", - поделился глава УИНП.
В завершение он поблагодарил за поддержку на всех этапах утверждения, согласования и принятия необходимых решений всех причастных к этому людей, коллег из Института и родных, для которых он сейчас "редкий гость".
"Понимаю, что будет сложнее. Но, когда думаешь, что тебе сложно, следует вспомнить нашу пехоту в окопах", - подытожил Алферов.
Публикация Алферова (скриншот: facebook.com/oleksandr.alfyorov)
Напомним, 27 июня 2025 года Кабинет министров Украины принял решение назначить главой Украинского института национальной памяти (УИНП) Александра Алферова - известного историка, общественного и военного деятеля.
Позже Алферов сообщил, что Украина должна наблюдать за прозрачностью процесса эксгумации жертв Волынской трагедии - чтобы избежать манипуляций.
