Верховная Рада отказалась от советских наград и создала новую систему

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Десоветизация и новый подход

Как отмечается в пояснительной записке к принятому 19 августа постановлению №13626, действующая система отличий и наград парламента остается разрозненной и неунифицированной. Часть отличий, в частности грамоты Верховной Рады, фактически происходят еще с советских времен и являются концептуально устаревшими.

Новая концепция предусматривает отход от советской иерархии и введение наград, названных в честь выдающихся украинцев, государственных деятелей, политических деятелей и борцов за независимость. Это позволит усилить сохранение национальной и институциональной памяти.

Какими будут новые награды

Постановление определяет создание ряда почетных наград:

Золотая медаль Верховной Рады Украины имени Михаила Грушевского;

Золотая медаль имени Анны Киевской;

Нагрудный знак "За развитие парламентаризма" имени Вячеслава Черновола;

Нагрудный знак "За служение Украинскому народу" имени Левка Лукьяненко;

Нагрудный знак "За нашу и вашу свободу";

Нагрудный знак "Достоинство и отвага" имени Евгения Коновальца.

Также изменена система премий и стипендий. В частности, появятся премии имени Пилипа Орлика, Василия Сухомлинского, Игоря Юхновского и Бориса Гринченко. Стипендии будут носить имена Ивана Огиенко, Григория Сковороды и Бориса Патона.

Награды для иностранцев

Отдельный акцент сделан на создании специальных наград для иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет о золотой медали Верховной Рады Украины имени Анны Киевской и нагрудном знаке "За нашу и вашу свободу". Такие награды позволят отмечать значительный вклад в укрепление украинской государственности и международной поддержки.

Ожидаемые последствия

В парламенте прогнозируют, что принятие постановления будет способствовать модернизации наградной системы, отходу от советских практик и формированию новой традиции чествования. Кроме того, отдельные награды для иностранцев должны усилить международное взаимодействие парламента и культурные связи Украины с другими государствами.