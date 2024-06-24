В Украине их всего две. Какие сферы работы не испытывают дефицита кадров из-за войны

Во многих сферах работы на украинском рынке труда ощущается дефицит кадров. Причем часто не хватает как мужчин, так и женщин . Однако две сферы все же обеспечены сотрудниками даже, несмотря на экономические и военные факторы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал основатель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев.

Какие сферы не почувствовали "кадрового голода"

"Нет дефицита кадров в международных общественных организациях, которые присутствуют в Украине. Я бы сказал, что их дефицит наименьший, а укомплектованность - наибольшая", - считает Владислав.

По его словам, такие организации предоставляют конкурентные преимущества в условиях работы, уровне заработной платы и наличии социального пакета.

"Многие проекты, связанные с материально-технической помощью, имеют возможность бронировать своих сотрудников. Украинские общественные организации, конкурирующие за этот же человеческий капитал, имеют более низкие зарплаты и другие условия. И преимущественно не имеют возможности бронировать", - объясняет Грезев.

Большинство областей работы столкнулись с нехваткой сотрудников (фото: Getty Images)

Другой сферой, которая испытывает меньшие проблемы с сотрудниками по сравнению с другими секторами, является IT-сфера. Эксперт предполагает, что это произошло благодаря тому, что эта отрасль успела пережить кризис во времена пандемии.

"Перед этим (пандемией - ред.) компании по всему миру соревновались за увеличение своих штатов, потому что была сильна корреляция количества людей и способности обеспечивать количество контрактов, которые можно подписать", - говорит он.

Когда произошла пандемия, многие проекты были заморожены, клиенты теряли экономическую активность, и поэтому рынок начал сокращаться. Полномасштабная война стала продолжением этого кризиса.

Однако, по наблюдениям Владислава Грезева, IT-сфера возвращается к балансу.

"Там действительно нет больших потребностей в людях, дефицит как таковой не ощущается. Многие компании смогли организовать релокацию своих ключевых сотрудников за границу", - называет он факторы "успеха".

Что касается мобилизации, они также смогли позаботиться о гарантиях на случай потери кадров.

"Поэтому это единственный позитив, который я вам могу сказать. По крайней мере, то, что мы наблюдаем. Все остальное испытывает дефицит людей на рынке труда, что связано с демографическим кризисом, который мы проживаем из-за полномасштабной войны", - заключает Владислав.