Курсы по IT обещают "мгновенное" трудоустройство: реально ли это и как найти первую работу

В последние годы сфера IT стала очень популярной среди соискателей работы и тех, кто решил сменить род деятельности. Спрос породил разные направления работы и большое количество вакансий. Однако со временем поток желающих работать увеличивался, а количество предложений - наоборот.

РБК-Украина расспросило специалистов и разработчиков, реально ли сегодня трудоустроиться в области IT без опыта или после прохождения курсов.

Курсов достаточно или нужно высшее образование?

Обычно курсы по IT длятся до одного года. Иногда их организуют сами компании, чтобы найти новых кандидатов на открытые вакансии. Такой вариант более компактен во времени, чем получать высшее образование не менее четырех лет.

"Безусловно, высшее образование дает более основательное понимание, как устроены различные технологии, как создана архитектура программного обеспечения и т. д. Однако работать в сфере IT можно и без высшего образования. Для начала работы нужно больше практики, чем теории", - говорит основатель профориентационной платформы JobAtlas Вячеслав Фокин.

По его словам, современное высшее образование предлагает много теории, а нужна практика.

"Я заканчивал ОНУ им. Мечникова по специальности разработчика, и после пяти лет обучения у меня было достаточно поверхностное понимание, какие технологии применяются в реальном мире. Курсы с акцентом на конкретные случаи несомненно имеют преимущество, если нужно быстро погрузиться в профессию", - объясняет он.

Работать в IT можно и без соответствующего высшего образования (фото: Freepik)

Похожее мнение высказывает и бизнес-аналитик в IT и карьерный консультант Елена Блощинская. Однако есть ветви работы, где высшее образование все же может пригодиться.

"Если мы говорим о нетехнических должностях, например, Project Manager, Account Manager, Recruiter, HR и другие, высшее образование по программированию не нужно. Если кандидат хочет стать разработчиком и расти как технический эксперт, образование по программированию станет базой для знаний и весомым приоритетом при трудоустройстве", - говорит она.

Однако Елена добавляет, что стать разработчиком без высшего образования возможно, если быть готовым к плодотворной работе.

Чем можно заниматься после курсов

Известно, что сфера IT - это не только программирование.

"Технологические компании и стартапы не могут функционировать без сотрудников, не знающих ни одного языка программирования", - говорит Вячеслав Фокин.

Например, менеджеры проектов отвечают за планирование, организацию и контроль выполнения IT-проектов. Менеджеры продуктов определяют требования, функционал и приоритеты развития программных продуктов. UX-дизайнеры фокусируются на общем опыте пользователей, а UI-дизайнеры - на визуальном оформлении интерфейсов сайтов и мобильных приложений.

Аналитики данных и data scientists обрабатывают, анализируют и интерпретируют большие объемы данных для получения полезных выводов и прогнозов. Бизнес-аналитики анализируют внешний контекст рынка и требования целевой аудитории, чтобы сформировать видение путей развития продукта.

"Самая простая работа в сфере IT с минимальным опытом - это специалист службы поддержки. Но если задумываетесь воспользоваться этой возможностью, не рассчитывайте, что вы там будете долго работать", - предостерегает Фокин.

По его мнению, максимум через два года большинство операторов службы поддержки заменят инструментами на базе искусственного интеллекта, потому что это происходит уже сейчас.

К слову, не стоит пугаться, что ИИ "убивает" профессии людей, ведь одновременно он и создает новые. По прогнозам Вячеслав, ежегодно будет возрастать роль prompt-инженеров - специалистов, умеющих общаться с AI-моделями для получения оптимальной выдачи.

И хотя таких курсов пока немного, но их создают даже на базах государственных учебных заведений.

"Например, Луцкий национальный технический университет в прошлом году запустил бесплатный краткосрочный курс по Prompt Engineering, и его прослушали несколько сот посетителей", - пересказывает эксперт.

Трудоустройство после курсов: возможно ли это?

Разработчик Александр Бендер с 10-летним опытом работы рассказал нам, что в настоящее время трудоустройство в IT стало почти невозможным.

"Теоретически можно (найти работу - ред.), сейчас вход для начинающих очень тяжелый. Из историй, которые слышал персонально: Java-разработчик без опыта отправил 700 резюме прежде чем попал на работу. Имея 10 лет опыта, я искал работу два месяца, что также долго, по-моему", - говорит он.

Начиная свою карьеру в 2013 году Александр самостоятельно изучил необходимый минимум и пришел на собеседование без практического опыта. Тогда это еще работало.

Сегодня, говорит Вячеслав Фокин, вероятность получить работу в IT минимальна.

"Согласно статистике портала Djinni, специализирующегося на отборе персонала в области IT, в июне в Украине зарегистрировано 86 тысяч кандидатов, которые ищут работу, и только 7 тысяч открытых вакансий. То есть на каждую вакансию приходится в среднем 12 претендентов", - приводит пример Фокин.

Количество вакансий в IT в январе 2024 года (скриншот: blog.djinni.co)

В статистике говорится именно о кандидатах с опытом работы. А для не имеющих его соискателей конкуренция составляет 50 кандидатов на одну должность.

По словам Александра Бендера, конкуренция внутри компаний тоже растет. Это выливается в кадровые изменения и увольнения.

Количество трудоустроенных искателей в январе 2024 года (скриншот: blog.djinni.co)

Да и в начале заработные платы не являются "космическими".

"Еще один печальный факт - в сфере IT уже не приходится претендовать на исключительные зарплаты по сравнению с другими индустриями. Для кандидатов без опыта работы можно рассчитывать в среднем на 20 тысяч гривен в месяц, а такую зарплату можно найти и в других сферах с гораздо меньшей конкуренцией", - заключает Вячеслав.

Размер заработной платы в соответствии с опытом кандидатов (скриншот: blog.djinni.co)

Для того чтобы найти хорошую работу, Елена Блощинская советует регулярно заводить новые контакты, овладевать дополнительным материалом, вести проактивный поиск работы. Если просто пройти курсы и рассылать резюме - ничего не получится.

Как найти надежные курсы для обучения

Если вы все-таки решили искать работу в IT путем прохождения курсов, ответственно отнеситесь к их поискам.

Вот несколько советов от экспертов, как найти качественные курсы по IT:

обращайте внимание на компании-работодатели, которые проводят обучение. Они заинтересованы в том, чтобы найти сотрудников, а не просто выдать сертификат.

выбирайте те курсы, которые выдают сертификаты только сдавшим экзамен, выполнив домашнее задание или финальный проект, а не всем подряд

интересуйтесь статистикой, сколько выпускников курсов по окончании смогли устроиться на работу

"Программа курса, преподаватели, методология преподавания в этом случае второстепенны. Скорее всего большинство курсов будет уклоняться от этого вопроса, потому что их статистика оказывается совсем непривлекательной", - объясняет Вячеслав Фокин.

Но, несмотря на это, разработчик Александр Бендер советует идти в программирование, если у вас есть к этому страсть.

"В конце концов опыт можно приобрести, если правильно настроиться", - считает он.