Дефицит персонала? Кому проще найти работу в отелях и ресторанах: мнение эксперта

Дефицит персонала в секторе HoReCa возник в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ. Работодателям в гостинично-ресторанном бизнесе не хватает как мужчин, так и женщин.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше ".

Почему возник дефицит персонала

По словам владелицы компании "Ресторанный консалтинг Ольги Насоновой", недостаток персонала сформировался на фоне массового выезда женщин за границу, а также мобилизационных процессов.

Например еще в 2022 году существенно не хватало кондитеров, ведь это - специфическая женская профессия. Между тем, в целом ситуация с персоналом была более или менее стабильной (даже в прифронтовых городах).

Со второй половины 2023 года начала "вырисовываться" проблема дефицита мужской части персонала. Гостиницы и рестораторы в регионах жалуются, что потеряли многих сотрудников-мужчин: сантехников, электриков, охранников, поваров, барменов.

Кого-то забрали на фронт, кто-то уволился или просто не выходит на работу - из-за страха быть мобилизованным.

"Дефицит начал появляться, когда стало понятно, что закон о мобилизации вступит в силу. Потому что в ресторанном бизнесе бронирование не предусмотрено. Я знаю случаи, когда мужчины решали некоторое время не ходить на работу и "отсидеться" дома или даже меняли сферу деятельности. Поскольку рестораны и отели - места публичные, в любой момент туда может прийти ТЦК", - пояснила Насонова в разговоре с РБК-Украина.

Кому проще найти работу в отелях и ресторанах

Некоторые из рестораторов, осознав, что с мужской частью персонала могут быть проблемы, начали заранее нанимать на работу больше женщин и уменьшили количество сотрудников-мужчин до минимума.

Следовательно, в некоторых ресторанных сетях доля женского персонала составила 80-90% (речь идет, прежде всего, о больших городах). Для таких сетей вступление в силу закона о мобилизации не стало большой проблемой.

Эксперт уточнила, что среди сотрудников-мужчин - преимущественно либо очень молодые люди (до 25 лет), либо те, кто по определенным причинам имеет отсрочку.

Однако и с женщинами в секторе HoReCa тоже дефицит - на фоне массового выезда за границу и трудоустройства там. Речь идет, прежде всего, о таких специальностях как официант, барист, кондитер, повар холодного процесса, горничная.

"Но с женщинами ситуация в Украине проще, потому что достаточно предложить им более высокую зарплату и лучшие условия труда - и они останутся здесь работать. Есть недостаток женского персонала, но он не критический", - рассказала Насонова.

В то же время, по ее словам, в полной мере женщины не могут компенсировать недостаток мужской рабочей силы, ведь традиционно существуют мужские специальности, где женщинам просто физически тяжело (грузчики, бармены, обработчики мяса). На кухне также больше работают мужчины - по 12 часов на ногах, плюс еще нужно работать руками.

Прогноз эксперта

Текущее положение дел, по мнению эксперта, временное. Главное для рестораторов сейчас - пережить относительно короткий период, когда не будет хватать персонала и клиентов.

Насонова отметила, что в 2025 году дефицита персонала в сегменте HoReCa может уже не быть, поэтому ресторанный и гостиничный бизнес будут одним из немногих секторов, который будет генерировать стабильный доход.

В то же время не пережить текущую ситуацию могут маленькие или "семейные" заведения, владельцы которых не имеют финансовой "подушки" для тяжелых времен.

"До половины из них могут закрыться. Знаю, например, что в некоторых селах и маленьких городках в заведениях пока нет ни посетителей, ни персонала. В то же время, в больших городах ситуация все-таки значительно лучше", - констатировала Насонова.