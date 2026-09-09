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Главная » Жизнь » Общество

В Украину уже прибыли тысячи хасидов, - ГНСУ

14:28 09.09.2026 Ср
2 мин
Когда начинается один из главных праздников, который хасиды планируют встречать в Умани?
aimg Елена Чупровская
В Украину уже прибыли тысячи хасидов, - ГНСУ Фото: хасиды в Украине (РБК-Украина)
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В Украину уже прибыли 17 тысяч паломников-хасидов, несмотря на угрозу российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире Ранок.LIVE.

В настоящее время основной поток людей следует через пункты пропуска, смежные с Молдовой, в частности через "Старокозаче", который сегодня был атакован РФ .

Сколько хасидов пересекает границу каждый день

Пик прибытия организованных групп пришелся на последние несколько суток. За считанные дни до начала Рош га-Шана пограничники фиксируют стремительный рост потока - от нескольких сотен до почти 8 тысяч иностранцев в сутки.

Что такое Рош га-Шана

Рош га-Шана - это иудейский новый год, один из главных праздников в иудаизме. В 2026 году он начнется вечером 11 сентября и продлится до вечера 13 сентября.

Каждый год в канун праздника тысячи хасидов из разных стран мира отправляются в Умань, чтобы посетить могилу цадика Нахмана. Паломничество к этому месту продолжается уже более двух веков.

Тем временем в Умань уже прибыли полицейские из Израиля, совместно с украинскими коллегами будут охранять район паломничества.

Иностранные правоохранители вместе со спасателями ГСЧС и Нацгвардией будут патрулировать город до завершения праздника.

Напомним, посольство США призвало своих граждан отказаться от поездки в Умань из-за риска обстрелов и нехватки бомбоубежищ в городе.

Дипломаты также напомнили о комендантском часе и ограничениях передвижения, действующих в регионе во время военного положения.

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