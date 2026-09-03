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Главная » Жизнь » Общество

США призвали своих граждан не ехать в Умань на Рош га-Шана

20:59 03.09.2026 Чт
2 мин
Причиной является повышенная опасность обстрелов
aimg Елена Бджола
США призвали своих граждан не ехать в Умань на Рош га-Шана Фото: Хасиды празднуют Рош-га Шана в Умани (РБК-Украина)
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Государственный департамент США рекомендует гражданам своей страны в этом году не ездить в Умань. В сентябре там пройдет ежегодное паломничество на могилу Ребе Нахмана во время Рош-га Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Посольства США в Украине.

США призывают не ездить в Умань

В посольстве предупреждают, что с начала войны российские авиаудары нанесли удары по гражданским зданиям и критически важной инфраструктуре по всей Украине. То же самое было и в Умани, даже в местах религиозного поклонения.

Местные власти сообщили, что в Умани недостаточно бомбоубежищ, чтобы разместить всех ожидаемых путешественников на паломничество, говорят дипломаты.

Кроме того, в Украине остается военное положение с комендантским часом и ограничениями передвижения, которые также повлияют на паломников в Умань.

Если лица решат поехать в Украину вопреки рекомендациям правительства США, то им предоставляется ряд рекомендаций:

  • Комендантский час в Умани действует с 12:00 до 4:00.
  • Оружие и фейерверки запрещены.
  • К запрещенным веществам в Украине относятся несколько легально доступных в США.
  • Ознакомьтесь с местоположением ближайшего укрытия или защищенного места. В случае воздушной тревоги немедленно ищите укрытие.
  • Следуйте инструкциям местных властей.

Рош га-Шана в 2026 году начнется вечером в пятницу, 11 сентября, и завершится вечером в воскресенье, 13 сентября.

Ранее РБК-Украина писало, что вскоре в Умани введут особый режим въезда, выезда и передвижения - через проведение иудейского праздника Рош га-Шана. В микрорайоне паломничества будет действовать также ряд важных запретов.

Также сообщалось, что МИД обратился к хасидам, направляющимся в Умань на празднование Рош га-Шана, и предупредил о военных рисках. Полную безопасность иностранным паломникам в Украине гарантировать не могут.

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