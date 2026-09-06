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Главная » Жизнь » Общество

Умань готовится к Рош га-Шану: в город прибыли полицейские из Израиля.

10:49 06.09.2026 Вс
1 мин
Празднование иудейского нового года будет проходить в течение 11-13 сентября
aimg Валерия Абабина
Умань готовится к Рош га-Шану: в город прибыли полицейские из Израиля. Фото: В Умань прибыли израильские правоохранители (facebook.com/cherkasypolice)
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В Умань прибыли израильские полицейские, совместно с украинскими коллегами будут охранять район паломничества хасидов во время иудейского нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

Иностранные правоохранители будут оставаться в городе до завершения Рош га-Шана. В ходе координационного совещания представители обеих стран согласовали совместные действия по обеспечению порядка и безопасности на территории паломничества.

Фото: В Умань прибыли израильские правоохранители (facebook.com/cherkasypolice)

Израильские полицейские вместе с украинскими правоохранителями, спасателями ГСЧС и военнослужащими Национальной гвардии осуществляют совместное патрулирование и проводят разъяснительную работу среди паломников.

Празднование иудейского нового года пройдет в течение 11-13 сентября.

Напомним, в Умань традиционно съезжаются тысячи хасидов для паломничества в могилу цадика Нахмана. Впрочем, еще в июле МИД Украины обратилось к верующим из-за безопасности, предупредив, что полноценно обеспечить им безопасность в условиях войны невозможно.

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