Умань готовится к Рош га-Шану: в город прибыли полицейские из Израиля.
В Умань прибыли израильские полицейские, совместно с украинскими коллегами будут охранять район паломничества хасидов во время иудейского нового года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.
Иностранные правоохранители будут оставаться в городе до завершения Рош га-Шана. В ходе координационного совещания представители обеих стран согласовали совместные действия по обеспечению порядка и безопасности на территории паломничества.
Фото: В Умань прибыли израильские правоохранители (facebook.com/cherkasypolice)
Израильские полицейские вместе с украинскими правоохранителями, спасателями ГСЧС и военнослужащими Национальной гвардии осуществляют совместное патрулирование и проводят разъяснительную работу среди паломников.
Празднование иудейского нового года пройдет в течение 11-13 сентября.
Напомним, в Умань традиционно съезжаются тысячи хасидов для паломничества в могилу цадика Нахмана. Впрочем, еще в июле МИД Украины обратилось к верующим из-за безопасности, предупредив, что полноценно обеспечить им безопасность в условиях войны невозможно.