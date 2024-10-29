Военных Северной Кореи используют в боях в Украине, - Зеленский

Участие военных Северной Кореи в войне против Украины

На прошлой неделе в СМИ начали появляться сообщения об отправке военных КНДР для участия на стороне России в войне против Украины.

По данным украинской разведки, в РФ перебросили 12 тысяч северокорейских военных.

Часть из них начала тренировки для боев в Курской области.

Вскоре россияне и северокорейские военные могут начать наступление против ВСУ.

Президент США Джо Байден назвал ситуацию "очень опасной".

В США не будут ограничивать ВСУ для нанесения ударов оружием американского производства, если войска КНДР полноценно вступят в войну.

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