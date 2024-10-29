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Военных Северной Кореи используют в боях в Украине, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На территории России уже находятся три тысячи военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Вскоре их число существенно возрастет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию четвертого саммита "Украина - Северная Европа".

Глава государства отметил, что в России уже находятся три тысячи северокорейских солдат и офицеров. Командование агрессора также использует их и на территории Украины.

"По данным нашей разведки, вскоре численность военных КНДР увеличится до 12 тысяч. Это должно произойти довольно скоро, это вопрос не месяцев или лет. Безусловно это эскалация войны. И вызывает удивление, когда наши крупные стратегические партнеры говорят "не стоит переходить красные линии", "не стоит запускать эскалацию", - сказал Зеленский.

Участие военных Северной Кореи в войне против Украины

На прошлой неделе в СМИ начали появляться сообщения об отправке военных КНДР для участия на стороне России в войне против Украины.

По данным украинской разведки, в РФ перебросили 12 тысяч северокорейских военных.

Часть из них начала тренировки для боев в Курской области.

Вскоре россияне и северокорейские военные могут начать наступление против ВСУ.

Президент США Джо Байден назвал ситуацию "очень опасной".

В США не будут ограничивать ВСУ для нанесения ударов оружием американского производства, если войска КНДР полноценно вступят в войну.

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КНДРСеверная Корея