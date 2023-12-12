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В Украине уже два рекорда потребления электроэнергии. Шмыгаль просит экономить свет

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине сегодня, 11 декабря, снова зафиксировали дефицит мощности в энергосети, который нужно компенсировать привлечением аварийной помощи от стран-соседей. Были побиты уже два рекорда потребления за отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Чиновник в ходе заседания правительства отметил, что Украина вошла в устойчивый зимний температурный режим.

"Это значит, что нагрузка на нашу энергетическую систему выросла. И в то же время враг пытается нанести украинской энергетике наибольший вред", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, рекорды потребления за отопительный сезон были побиты 7 и 11 декабря. Глава правительства призвал граждан и бизнес экономить электроэнергию.

"Сегодня каждый украинец может внести свой вклад в нашу энергетическую устойчивость. Для этого достаточно экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы", - объяснил чиновник.

Также Шмыгаль добавил, что разумное потребление поможет сбалансировать энергосистему и избежать плановых отключений.

Ситуация со светом в Украине

Ранее сегодня в "Укрэнерго" заявили о фиксации дефицита в энергосистеме, при этом в энергетики отметили, что отключения света по Украине пока не будут вводить.

Пока ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Так, после ночной атаки в Киеве были обесточены потребители. По предварительным данным, после обстрела без света было 120 потребителей.

В Украине три дня подряд фиксировали рекордно высокий уровень потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" прогнозируют, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.

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Денис ШмыгальЭлектроэнергия