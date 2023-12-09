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В энергосистеме Украины третий день подряд дефицит, помощь берут из-за границы

Украина, Суббота 09 декабря 2023 16:02
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В энергосистеме Украины третий день подряд дефицит, помощь берут из-за границы Фото: в энергосистеме Украины третий день подряд дефицит (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Дефицит в энергосистеме Украины был зафиксирован в субботу, 9 декабря. Аварийную помощь третий день берут в соседних странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Украина из-за дефицита вынуждена привлекать аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 12:00 до 19:00 мощностью 300 МВт.

"Эта экстренная мера применена для компенсации дефицита электроэнергии в энергосистеме. Главной причиной возникновения дефицита является недостаточность генерирующих мощностей", - говорится в сообщении.

В течение суток один энергоблок на ТЭС вышел в аварийный ремонт, еще один - в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов оккупантов.

Ситуация усложняет большое потребление в выходной день. Поэтому украинцев просят быть экономными.

Ситуация со светом в Украине

Пока ситуация со светом в Украине стабильная, отключений электроэнергии нет. Но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

В Украине уже три дня зафиксируют рекордно высокий уровень потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" прогнозируют, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.

Ждать ли украинцам отключений света из-за мороза - узнайте в материале РБК-Украина.

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