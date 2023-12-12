В Україні вже два рекорди споживання електроенергії. Шмигаль просить економити світло

Чиновник у ході засідання уряду зазначив, що Україна увійшла до сталого зимового температурного режиму.

"Це означає, що навантаження на нашу енергетичну систему зросло. І водночас ворог намагається завдати українській енергетиці найбільшої шкоди", - розповів Шмигаль.

За його словами, рекорди споживання за опалювальний сезон були побиті 7 та 11 грудня. Глава уряду закликав громадян та бізнес економити електроенергію .

"Сьогодні кожен українець може зробити свій внесок у нашу енергетичну стійкість. Для цього достатньо заощаджувати електроенергію, особливо в пікові вечірні та ранкові години", - пояснив чиновник.

Також Шмигаль додав, що розумне споживання допоможе збалансувати енергосистему та уникнути планових відключень.

Ситуація зі світлом в Україні

Раніше сьогодні в "Укренерго" заявили про фіксацію дефіциту в енергосистемі, при цьому в енергетики зазначили, що відключення світла по Україні поки не вводитимуть.

Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

Так, після нічної атаки у Києві були знеструмлені споживачі. За попередніми даними, після обстрілу без світла були 120 споживачів.

В Україні три дні поспіль фіксували рекордно високий рівень споживання електроенергії. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.