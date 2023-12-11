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В Украине снова дефицит электроэнергии: будут ли отключения света

Украина, Понедельник 11 декабря 2023 11:54
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В Украине снова дефицит электроэнергии: будут ли отключения света Фото: в Украине снова дефицит электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Дефицит в энергосистеме Украины был зафиксирован в понедельник, 11 декабря. Но отключения света по Украине пока не будут вводить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"В энергосистеме дефицит мощности. Причины - недостаточный объем генерации на фоне высокого уровня потребления в стране", - говорится в сообщении.

Сегодня сразу три энергоблока не включились в работу в определенное время из-за продления аварийного ремонта. На других блоках теплоэлектростанций продолжаются аварийные и плановые ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать максимум из-за облачности.

Дефицит составляет объем работы по меньшей мере двух дополнительных блоков тепловых электростанций. "Укрэнерго" привлекает аварийную помощь из Румынии (с 10:00 до 17:00) и из Польши (с 11:00 до 14:00).

В Украине не вводят графики отключений света из-за дефицита в энергосистеме. Но украинцев призывают быть экономными.

"Лимиты потребления в регионах не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине

Пока ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Так, после ночной атаки в Киеве были обесточены потребители. По предварительным данным, после обстрела без света было 120 потребителей.

В Украине три дня подряд фиксировали рекордно высокий уровень потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" прогнозируют, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.

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