Из-за обстрела в Киеве есть отключения света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

"В результате ночной атаки без напряжения 120 потребителей. Продолжается осмотр поврежденных объектов", - говорится в сообщении.

Всего из-за боевых действий, технических причин и непогоды обесточен 491 населенный пункт в Украине. В частности, обесточения есть также в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

"Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается", - отмечают в Минэнерго, несмотря на сложную ситуацию.

Обстрел Киева

Ночью 11 декабря в Киеве раздались взрывы. Уже после них была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о минимум 10 взрывах. Изначально уточнялось, что обломки ракет упали на Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Четверо людей пострадали. Позже в КГГА уточнили, что удар пришелся на микрорайон Бортничи, что в Дарницком районе Киева.

Позже в Воздушных силах объяснили, что тревогу в Киеве и области во время ночной атаки объявили сразу после первых взрывов, поскольку баллистические ракеты летят очень быстро и у ПВО есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу. Отметим, что ПВО сбила 8 ракет над Киевом, которые летели по баллистической траектории.