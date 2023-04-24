В Украине запускают новые купюры в 500 гривен: что изменится

Национальный банк Украины выпустит в обращение новую банкноту номиналом в 500 гривен. Выпуск производится для замены изношенных и поврежденных банкнот.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Сообщается, что с 25 апреля 2023 будет выпущено в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года. На них будет подпись Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражение года выпуска. "Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", - говорится в сообщении. Заметим, что согласно действующему законодательству на банкнотах размещается подпись действующего Председателя Национального банка Украины.