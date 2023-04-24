ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине запускают новые купюры в 500 гривен: что изменится

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 апреля 2023 21:29
В Украине запускают новые купюры в 500 гривен: что изменится Фото: в Украине запускают новые купюры в 500 гривен (bank.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Национальный банк Украины выпустит в обращение новую банкноту номиналом в 500 гривен. Выпуск производится для замены изношенных и поврежденных банкнот.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Сообщается, что с 25 апреля 2023 будет выпущено в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года. На них будет подпись Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражение года выпуска.

"Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Заметим, что согласно действующему законодательству на банкнотах размещается подпись действующего Председателя Национального банка Украины.

Отметим, НБУ в марте сократил продажу валюты на межбанке на 31,3% по сравнению с февралем до 1,669 млрд долларов.

Пока что в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандума) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году