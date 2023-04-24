В Украине запускают новые купюры в 500 гривен: что изменится
Национальный банк Украины выпустит в обращение новую банкноту номиналом в 500 гривен. Выпуск производится для замены изношенных и поврежденных банкнот.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.
Сообщается, что с 25 апреля 2023 будет выпущено в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года. На них будет подпись Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражение года выпуска.
"Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", - говорится в сообщении.
Заметим, что согласно действующему законодательству на банкнотах размещается подпись действующего Председателя Национального банка Украины.
Отметим, НБУ в марте сократил продажу валюты на межбанке на 31,3% по сравнению с февралем до 1,669 млрд долларов.
Пока что в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.
Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандума) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.
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