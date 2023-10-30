В Украине ввели новое правило для учебных машин: буквы "У" больше не будет

В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, которые коснулись учебных транспортных средств. Букву "У" решили заменить на букву "Н".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины.
Отмечается, что термин "Учебное транспортное средство" заменили на "Учебное транспортное средство".
Также опознавательный знак в виде буквы "У" заменят на букву "Н". Он будет иметь такой вид.
Фото: Новый вид наклейки на автомобиль (kmu.gov.ua)
Согласно информации от Кабмина, часть пунктов этого постановления вступят в силу через шесть месяцев с момента даты публикации.
Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.
Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, касающийся введения штрафов для владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за слишком громкий звук форсированного двигателя.
Также в этом месяце правительство Украины внесло изменения в Правил дорожного движения . Следовательно, ПДД стали более приближены к стандартам Европейского союза.
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